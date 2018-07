Foto: Robaron mercadería de un quiosco por un valor cercano a los $15.000 Crédito: Radio Máxima

Cristian llegó en la mañana de este viernes a su negocio ubicado en la esquina de San Martín y Montevideo, en Gualeguaychú, y al abrir la puerta notó el desorden y faltante de mercadería. Casi al instante, miró la ventana por la que atiende a la noche y se dio cuenta que estaba abierta.



"Volvieron a meterse por el mismo lugar, a pesar que la había asegurado desde adentro, pero no sé cómo hacen, no rompen el vidrio pero las abren como si nada. Yo no puedo hacerlo, pero ellos están entrenados parece. Me fui de acá a las 3:20 de la mañana. Vuelvo a las 8 y me encuentro con esto", contó con impotencia a Radio Máxima.



El comerciante recordó el ingreso producido hace poco más de un mes, donde gracias a la gente de la remisería que le avisó, pudo encontrarlos dentro del negocio y evitar que le robaran. Ahora cree que serían las mismas personas. Un jovencito que ingresa y una mujer que desde afuera "hace de campana, porque la modalidad es la misma", contó.



Esta vez no fueron vistos y cumplieron su cometido. "Se llevaron todos los chocolates, los más grandes y caros, petacas con bebidas alcohólicas y cigarrillos, deben ser unos 15 mil pesos en mercaderías aproximadamente. Me da mucha rabia, trabajo de remisero y acá porque no alcanza y ellos te llevan en un ratito la ganancia de un mes de trabajo", se lamentó.