Las primeras sospechas sobre los posibles autores del robo a la inmobiliaria

Policiales Robaron importante suma de dinero de una inmobiliaria

Las primeras sospechas

Cómo continúa la investigación

Sobre la mancha de sangre

Malvivientes ingresaron por los techos de la concesionaria, donde también funciona la inmobiliaria de la firma Aubin, ubicada sobre Avenida Ramírez, casi Urquiza, en Paraná, y se alzaron con una importante suma de dinero.Si bien en un principio trascendió que el dinero robado estaba destinado al pago de salarios de los empleados, luego se confirmó que se trató de la recaudación de la inmobiliaria que allí funciona.: "Cuando llegaron los primeros empleados a la inmobiliaria, constataron daños en los techos, por donde ingresaron desconocidos y accedieron a la parte posterior de donde funcionan las oficinas, un galpón, donde en el interior de una casa rodante estaba guardado en el dinero producto de la recaudación de los alquileres que van cobrando a sus clientes".De acuerdo a lo que adelantó el comisario, el monto robado ascendería a los "100 mil pesos". "Es dinero que queda en el lugar porque hay clientes que pasan a retirar su dinero enseguida, y otros lo hacen en diferentes épocas del mes", indicó.En la oportunidad, Antoniow barajó una de las primeras hipótesis que manejan los investigadores sobre los posibles autores del robo."Los malvivientes violentaron la puerta de ingreso a la casa rodante y sustrajeron el dinero. Las oficinas no habían sido revueltas, sino que fueron puntualmente al lugar donde estaba oculto el dinero, un dato que era de conocimiento interno por parte de las personas que trabajan en el lugar", reveló.El edificio de la concesionaria, en el que también funciona la inmobiliaria, no cuenta ni con cámaras de seguridad ni sistema de alarma. Los investigadores policiales estaban testeando los registros de las cámaras aledañas, en otros puntos de la manzana, para establecer un parámetro, sobre todo teniendo en cuenta que el ingreso de los malvivientes fue por los techos."El unido dato preciso que se tiene es que pudo haber sido entre la 1.30 y la madrugada, porque hay un vecino que escuchó ruidos a esa hora y no dio aviso a la Policía porque interpretó que podía haber sido la misma gente de la inmobiliaria que estaría trabajando a esa hora", indicó el jefe de la Departamental de Policía de Paraná, al tiempo que reiteró las recomendaciones de llamar al 911 ante cualquier ruido o movimiento extraño en propiedades vecinas a los fines de evitar, eventuales ilícitos de este tipo.En el robo intervino personal de comisaria segunda con jurisdicción en la zona, y efectivos de Criminalística y Robos y Hurtos.El primer rastro que siguieron los investigadores fueron las servilletas con rastros de sangre que fueron encontradas sobre la vereda, frente a la puerta de ingreso del local."En un principio se relacionó esa mancha de sangre con el hecho, ya que a las 6.30 se localizó en ese lugar, a un par de sujetos que presentaron lesiones y fueron llevados hasta el hospital para curaciones, pero se trató de heridas leves producto de una pelea entre dos grupos registrada en Ramírez y Laurencena a la salida de un boliche ubicado en la zona del puerto", aclaró el comisario.