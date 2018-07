Con un tronco, destrozaron un blindex y robaron en un cotillón de Paraná

Malvivientes ingresaron en la madrugada de este viernes, previo destrozar un blindex con un tronco, y se alzaron con una computadora, no sin antes ocasionar un importante desorden en la búsqueda de dinero que no hallaron.Ocurrió en Cotillón Makuko's, el cual está ubicado en la intersección de avenida Zani y calles Medus de Paraná.Marta, la dueña del local, contó acómo ocurrió el hecho: "A las 4, según registran las cámaras, entró una persona pero no se alcanza a distinguir su cara porque tenía un gorro., y ocasionaron un desorden, abrieron cajones, tiraron papeles"., que se astilló. De hecho, en los registros de las cámaras se vio cuando cayeron los pedazos de vidrio. Y", agregó."Ingresaron con la idea de buscar dinero, pero eso no se deja en el negocio porque hace varios años entraron por el mismo lugar y se llevaron parte del cambio que había. Fue a partir de ahí que optamos por cambios y ya no dejamos dinero", explicó la comerciante.El local cuenta con un servicio de seguridad privada, y según rememoró su propietaria, a las 4.25 les avisaron que las alarmas habían sido activadas.En la oportunidad, si bien lamentó los daños ocasionados, agradeció que el hecho se registró a la madrugada. "A los chicos no les pasó nada, mientras podamos contarlo... porque incomodan a uno también", advirtió la mujer., alertó la comerciante. "La zona es terrible y pasa a menudo, por eso, tratamos de tener el máximo de seguridad. Vecinos han venido a pedir los registros de nuestras cámaras de la calle por el robo de motos, y se las facilitamos a la Policía para que puedan identificar a los delincuentes", indicó.