Robaron un celular y una notebook de la casa de la ex intendenta Blanca Osuna

La ex intendenta de Paraná, Blanca Osuna, denunció el robo de elementos del interior de su vivienda de calle Bavio Nº 264 de la ciudad de Paraná, durante la madrugada de este sábado.



La exposición policial por la falta de un celular Samsung S6 y una Notebook Lenovo Yoga 500 fue radicada en comisaría primera.



Se estima que el hecho se perpetró, aproximadamente, entre las 05:30 y las 06:15 de este sábado. Es que según confirmaron fuentes policiales, "vecinos habían advertido la presencia de un desconocido en los techos de las viviendas aledañas, pero el mismo no pudo ser localizado".



De acuerdo al parte de la fuerza, si bien la puerta que da al patio de la casa de Osuna estaba cerrada, la misma no estaba asegurada; circunstancia que fue aprovechada por el malviviente.



En el caso interviene personal de la Dirección Criminalística. El análisis de los registros fílmicos de las cámaras de seguridad que se ubican en la zona, servirán de prueba para ayudar a esclarecer el hecho. (La voz y Reporte 100.4)