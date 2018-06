Caso Pastorizzo: Querellas pidieron el falso testimonio de la vecina de Nahir

El testimonio de la vecina

Este lunes se retomó en los tribunales de Gualeguaychú el juicio contra Nahir Galarza, acusada del crimen de Fernando Pastorizzo.En esta cuarta jornada, la primera que tenía que declarar era Meliana Kroh, tía de la joven y hermana de la mamá, pero se negó a hacerlo. Su silencio llamó la atención.El segundo testigo fue Joaquín Osorio Cadot , quien brindó su declaración ante fiscalía durante la investigación penal preparatoria como testigo protegido, y al momento de presentarse ante el Tribunal de Gualeguaychú, esta mañana, su identidad fue revelada.Por su parte, Valentín Silveyra dijo que conoció a Fernando pero sin ser amigo, y que a Nahir la conocía de verla jugar al hockey, y que la dejó de ver cuando terminó el secundario. Dijo que sabía que Nahir tenía una relación con Fernando Pastorizzo.Esteban Ghiglia corroboró lo dicho por Joaquín. Dijo que a Nahir la conocía solamente de vista. Los amigos que ingresaron después, corroboraron esos relatos.Nahir rompió en llanto cuando vio entrar al quinto testigo, Rafael Destéfano, a quien señaló como su pareja estable, y quien, según ella, despertaba los celos de Pastorizzo.El joven relató que tuvieron una relación entre septiembre y diciembre, y se vieron unas cinco o seis veces, y que una vez tuvieron un encuentro íntimo. Agregó que no pensaba tener una relación formal porque él estudia fuera de la ciudad, y que una vez fue a la casa. El 25 de diciembre por la noche se vieron en el boliche y bailaron un rato. Y que después la encontró en el patio, y ella estaba mal y se iría a su casa.También dijo que se sintió mal cuando se hablaba sobre Nahir, y que desconocía la relación con Fernando. Nahir se quebró varias veces cuando escuchó ese relato.María Inés Correa aseguró haber visto a Fernando Pastorizzo con un arma el día de su crimen. Esta mañana declaró en Tribunales.Era, sin dudas, uno de los testimonios más esperados. Se trata de la testigo de identidad reservada que había declarado en la Investigación Penal Preparatoria que había visto a Fernando Pastorizzo con un arma la noche del crimen.Esta mañana, frente al Tribunal ratificó sus dichos y habló de por lo menos cuatro episodios violentos en la puerta de los Galarza, supuestamente protagonizados por Nahir y Fernando, a quien apuntó como el causante de los mismos.Algunas de las afirmaciones realizadas por Correa esta mañana fueron:- Dijo que generalmente Fernando no usaba el casco, y que esa noche ninguno de los dos lo tenían, ni lo llevaban en la mano.- Lo que llevaba (Fernando) "para mí era un arma", "por el color negro", argumentó la testigo. Aunque aseguró: "Nunca tuve un arma en la mano" y que de armas no sabe.- Además, sobre las condiciones de luminosidad, dijo que "la iluminación era excelente" y que ella pudo ver la situación mediante la hendija de una ventana.- Aseguró que Pastorizzo "tenía algo entre las piernas" a la altura del ombligo; que obligó a Nahir a subirse a la moto y se fueron.Tras este testimonio, se pasó a un cuarto intermedio de media hora. Tras el mismo, el abogado Rubén Virué, quien representa a Silvia Mantegazza, madre de la víctima, solicitó el falso testimonio de María Inés Correa. En tanto que Juan Carlos Peragallo, abogado que representa a Gustavo Pastorizzo, se adhirió al pedido.Las querellas argumentaron que es "imposible" que Correa haya visto con tanto detalle todo lo que declaró y remarcaron las "contradicciones" de su relato.Además, se vio un video donde el fiscal reconoció la casa de Galarza y se tomaron imágenes y distancia hacia la casa de la vecina. (Fuente: El Día ? Radio Máxima)