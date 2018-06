La foto de Fernando Pastorizzo golpeado que complica la defensa de Nahir Galarza

Foto y lágrimas

Coincide con otro testimonio

Se complica su defensa

Es la mañana posterior de Navidad. Fernando Pastorizzo (20) va a la casa de su amigo Juan Cabrera, quien también es primo de Nahir Galarza. Se sientan en el patio. Fernando tiene un ojo hinchado.. Tres días después de la charla, el 29 de diciembre, Fernando fue asesinado de dos balazos en plena calle.. Se la sacó Juan aquella mañana en el patio de su casa y la compartió con sus amigos en un grupo de WhatsApp.La imagen fue proyectada en el televisor del tribunal de Gualeguaychú durante la segunda audiencia y provocó reacciones opuestas. La madre de Fernando se quebró y rompió en llanto. Nahir, vestida de negro, miró la foto y se mantuvo imperturbable. Así permaneció durante toda la mañana, excepto cuando se dio una discusión entre los abogados por cuestiones técnicas del juicio.La foto se presentó como prueba durante la declaración de Agustín Ladner, uno de los siete amigos de Pastorizzo que declaran este martes, publicó. El joven no fue testigo de la pelea del 25 de diciembre, sino que habló en base a los dichos de Fernando.Esta versión coincide con la de los otros dos amigos que declararon a primera hora este martes, aunque ninguno de los tres pudo contar el lugar exacto del ataque ya que no fueron testigos oculares sino que se enteraron a través de los dichos de la víctima., que intenta plantear que hubo violencia de género previa al crimen. Es decir, de él hacia ella."Ya los había visto discutir otras veces en el boliche", contó Agustín. "Ya le había dicho varias veces que cortara la relación, y él no escuchaba", agregó. Pero la pelea de Navidad había generado un quiebre. En la intimidad,, en relación al día del crimen. Por ahora ninguno de los testigos pudo dar detalles de cómo se gestó este encuentro.Kevin conoció a Fernando en la secundaria y afianzaron su relación en el último tiempo, cuando cursaron juntos la escuela nocturna hasta recibirse. Cuando le preguntaron sobre la relación de su amigo con las armas, fue categórico.La pregunta no fue casual: la última versión que dio Nahir ante la policía indica que Fernando fue quien llevó la pistola aquel 29 de diciembre,. La joven aún no declaró en el juicio, ya que su defensa espera el momento indicado para hacerlo.Luego fue el turno de la exposición de Kevin Ekerdt, otro amigo de Fernando.de la joven, que intenta plantear que no eran novios.