Juicio a Nahir, día 2: Declaró un primo de Galarza y amigo de Fernando

Este martes en los tribunales de Gualeguaychú se realizó la segunda audiencia del juicio contra Nahir Galarza, acusado del crimen de su ex novio, Fernando Pastorizzo, ocurrido en diciembre de 2017.Vale recordar que en la jornada de ayer, la joven se negó a dar testimonio, pero su primera declaración donde reconoce ser la autora del homicidio fue incorporada en el debate.Ante el tribunal, Cabrera mostró el registro del llamado, de 15 minutos de duración, que le hizo a Nahir el 25 de diciembre a las 8.52, en el que le recrimina a la joven el ataque que junto a Sol Martínez habían protagonizado contra su amigo, Fernando Pastorizzo.Además, Cabrera volvió a contar que Fernando no había dicho nada de los ataques recibidos pocos días antes de su asesinato, porque Nahir lo había amenazado con "hacerse la víctima" y denunciar "violencia de género". Pero, a diferencia de lo manifestado en la Investigación Penal Preparatoria, instancia en la que había planteado que Fernando fue quien le había manifestado esto, aseguró que fue la imputada quien lo hizo. Por lo que desde la defensa pidió el "falso testimonio". El Tribunal tendrá que decidir si concederlo o no.La primera en declarar en esta segunda audiencia del juicio contra Nahir Galarza, fue una vecina de Fernando Pastorizzo, quien era confidente del joven. En su declaración, la joven de 20 años aseguró que Nahir Galarza "era muy celosa" y que le había dicho que se iba a matar.Además, aseguró que desde el 2016, Pastorizzo quería terminar la relación, pero no se animaba porque tenía temor de que Nahir se lastime a sí misma.Por otro lado, la testigo dijo que, además de maltratarlo físicamente, Nahir amenazaba a Fernando de denunciarlo por presunta "violencia de género" si la dejaba.Además, aseguró que nunca había tenido conocimiento ni había visto agresiones por parte del joven hacia Nahir Galarza y, en cambio, relató al Tribunal situaciones de violencia que Pastorizzo le contó habían sido protagonizadas por la acusada hasta poco antes de ser asesinado. "Fernando jamás agredió a Nahir, él no era una persona agresiva", indicó la testigo a preguntas del Fiscal Coordinador, Lisandro Beherán.