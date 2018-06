Nahir se abstuvo de declarar en el juicio por el crimen de Pastorizzo

Abucheos a los padres de la joven

Video: Así se retiraban los padres de Nahir Galarza de los Tribunales de Gualeguaychú

Sobre el crimen de Pastorizzo

El juicio

Pasó a cuarto intermedio la primera audiencia del juicio contra Nahir Galarza, la joven de 19 años acusada de haber asesinado de dos balazos a su ex novio Fernando Pastorizzo, en diciembre último en Gualeguaychú.Según pudo saber, la medida fue determinada por el Tribunal integrado por los vocales Mauricio Derud, Arturo Exequiel Dumón y Alicia Vivian, atento a una diferencia entre las partes. Es que el abogado querellante, en representación de la familia Pastorizzo, el Dr. Rubén Virué, pidió que el caso sea calificado como homicidio triplemente agravado por el vínculo. Es que la estrategia de la querella apunta a demostrar que los jóvenes mantenían una relación de pareja.Mientras que la defensa a cargo del Dr. José Ostolaza, solicitó la figura de homicidio simple por violencia de género.Durante la primera audiencia, la joven no declaró, y según pudo registrar, se la veía "demasiado relajada".Mientras se desarrollaba el debate judicial, Nahir jugaba con su cabello, y miraba de un lado a otro. Sobre su rostro, apenas se esbozaba una sonrisa.Al salir, fueron abucheados por las personas que acompañan a la familia del joven asesinado. "Es mi hija", se le escuchó decir a la mamá de Nahir.La imputada había arribado a los tribunales de Gualeguaychú, minutos antes de las 8, en un patrullero de la policía local que la trasladó desde la comisaría del Menor y la Mujer e ingresó a la sede judicial esposada, custodiada por dos efectivos y sin hacer declaraciones a la prensa.El hecho que se ventilará en el debate ocurrió cerca de las 5.30 del 29 de diciembre en Gualeguaychú, donde Pastorizzo (20) fue hallado malherido en la calle con uno tiro en la espalda y otro en el pecho, y su moto y dos cascos tirados a su lado.El joven murió poco después y si bien Galarza primero declaró como testigo y dijo que había visto por última vez a su ex novio la noche anterior, luego se fueron sumando pruebas que derivaron en que la chica terminara presentándose a la Justicia y confesara el crimen.Durante las al menos nueve audiencias que durará el debate, está previsto que declaren unos 50 testigos propuestos por las querellas y otros 30 por la defensa de la imputada.Galarza (19) podría ser condenada a prisión perpetua ya que se la acusa de homicidio doblemente calificado por la "relación de pareja" con la víctima y el "uso de arma de fuego".La causa fue elevada a juicio el 11 de abril último por el juez de Garantías Mario Figueroa, quien hizo lugar al pedido del fiscal Sergio Rondoni Caffa.El tribunal a cargo del debate está conformado por los jueces Mauricio Derudi, Arturo Dumón y Alicia Vivian, quienes al momento de dictar sentencia votarán en ese orden.