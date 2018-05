Autopsia confirmó que odontóloga murió asfixiada y habría sido abusada

Policiales El presunto crimen de una joven odontóloga conmociona a localidad cordobesa

La odontóloga que fue hallada muerta el fin de semana en Alta Gracia, provincia de Córdoba, murió por "asfixia mecánica", según precisa el informe preliminar de la autopsia.Se trata de Silvia Maddalena, de 37 años, que murió en su consultorio de avenida El Libertador al 1000, de acuerdo a fuentes con acceso a la investigación.El fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Ottonello, señaló queSegún la Policía, la mujer se habría defendido del ataque.El funcionario judicial que lleva adelante la investigación informó que, ya que los vecinos contaron que posee portero eléctrico y "era muy cuidadosa" para el acceso de personas.Sin embargo, no se descarta que haya salido momentáneamente del consultorio y haya sido atacada en esas circunstancias.. Pero no se descarta que haya salido momentáneamente por alguna circunstancia", precisó Peralta Ottonello a Cadena 3.Hasta el momento no hay ningún detenido ni imputado.