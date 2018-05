El presunto crimen de una joven odontóloga conmociona a localidad cordobesa

Una odontóloga fue encontrada muerta dentro de su consultorio en la ciudad cordobesa de Alta Gracia y los investigadores intentan determinar si fue asesinada durante un hecho violento, informaron fuentes judiciales.



El hecho que se conoció en las últimas horas se registró en un consultorio ubicado en la avenida del Libertador al 1000, de Alta Gracia, donde apareció muerta Silvia Maddalena (37).



Según las fuentes consultadas, el cadáver de Maddalena fue hallado por su padre, quien concurrió al consultorio para ver qué le pasaba a su hija, ya que no contestaba los llamados telefónicos.



Al ver el cuerpo de su hija, el hombre alertó a los policías que, inmediatamente, concurrieron al lugar y certificaron la muerte.



Los médicos determinaron que, en principio, la data de muerte sería entre la noche del viernes y la mañana del sábado y también, si bien no fue confirmado oficialmente, se habrían certificado signos de violencia en el cadáver, por lo que no descartan que haya sido asesinada.



La causa se encuentra en manos del fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, quien aguarda para las próximas horas el resultado de la autopsia.



"No se descarta ninguna hipótesis", fue lo único que el fiscal Peralta Otonello dijo a una radio de esa localidad del departamento Santa María, a unos 36 kilómetros al sudoeste de la capital cordobesa.