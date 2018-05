Pagliotto por allanamientos: "No se hallaron elementos de interés para la causa"

Policiales La Policía Federal realiza múltiples allanamientos en Paraná

Finalizó horas después del mediodía de este martes, el operativo dispuesto por el juez Leandro Ríos en relación a una causa que investiga la presunta vinculación entre una funcionaria municipal y un concejal paranaense con Daniel Celis, actualmente preso y acusado de tráfico de estupefacientes.Según pudo saber, los procedimientos fueron realizados en el Palacio Municipal, en el Concejo Deliberante y en otras reparticiones oficiales, además de domicilios particulares, entre lo que se encuentra la vivienda materna del intendente, situada en calle Pellegrini de esta ciudad.queY respecto de los procedimientos. "Que se hayan llevado celulares y computadoras, además de cierta documentación, es lo que corresponde al análisis criminal de objetos de los que se pueden hallar cuestiones vinculadas a la causa o no, y que amerita un análisis tecnológico que no se puede hacer en el lugar", explicó.En la oportunidad, confirmó que su colega, el Dr. Miguel Cullen, está acompañando a Varisco y su madre, Magda Varisco.Punto aparte, Pagliotto adelantó que los investigadores "se tomarán unos días para peritar computadoras, teléfonos y analizar cierta documentación para ver si encuentran algún rastro vinculado con el objeto principal de esta investigación que tiene que ver con alguna cuestión vinculada con la narco-criminalidad"."Se dispusieron en el marco de una investigación del juzgado federal de Paraná a cargo del Dr. Ríos, determinadas requisas domiciliarias, ordenes de allanamientos en distintas dependencias, lo que se conoce como un procedimiento radial porque cuando hay un objeto de investigación, a la par se requisan en distintas dependencias públicas, domicilios y otros sitios de interés para la causa", explicó el letrado."El procedimiento se realizó con total normalidad, se abrieron todos los cajones y se puso todo a disposición. También se allanó la oficina del concejal Pablo Hernández y su domicilio", indicó el fiscal municipal Francisco Avero, quien supervisó el allanamiento a la oficina del intendente Varisco.En tanto, el responsable de Legal y Técnica de la comuna, Walter Rolandelli, comentó que "como dato anecdótico, se encontró una vieja caja fuerte que no se abría desde 1981, donde se halló un sobre vinculado al ex intendente de facto Quinteros en la que aconsejaba contratar a unas personas o no".