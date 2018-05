La Policía Federal realiza múltiples allanamientos en Paraná

Desde las primeras horas de la mañana de este martes, la Policía Federal realiza múltiples procedimientos en diferentes domicilios de la capital entrerriana, fundamentalmente en dependencias municipales.con Daniel Celis, actualmente preso y acusado de tráfico de estupefacientes.Según información brindada a, por orden del Juzgado Federal de Paraná, se iniciaron procedimientos en el Palacio Municipal, en el Concejo Deliberante y en otras reparticiones oficiales, además de domicilios particulares, entre lo que se encuentra la vivienda materna del intendente, situada en calle Pellegrini de esta ciudad.Fuentes oficiales, precisaron a este medio que el secretario Legal de la comuna Walter Rolandelli, puso a disposición todo lo que los uniformados requirieron, en tanto que la madre del jefe comunal, quien no se hallaba en el domicilio al momento de la llegada de los Policías, concurrió al lugar para abrir las puertas de su casa. Según pudo saber, el intendente Varisco no se encuentra en esta jornada en Paraná, dado que, por motivos concernientes a la gestión está en Buenos Aires.Fuentes de la investigación señalaron que, más allá de la requisa y elementos de interés para la causa, no se preveían otras determinaciones en esta jornada.Según los primeros datos, las medidas se enmarcarían en la búsqueda de datos sobre dichos de una funcionaria y un conejal en la investigación de la supuesta organización delictiva que encabezaría Daniel "Tavi" Celis, la cual cobró fuerza con más de 20 detenciones tras las intercepción de una avioneta con 317 kilos de marihuana en la zona de Colonia Avellaneda a fines de mayo del año pasado.