Las hipótesis que rodean la muerte del hombre que había salido a cazar

Policiales Hallaron fallecido al hombre que había salido a cazar y pescar hace cuatro días

Mientras se aguardaban los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de, el hombre de 68 años encontrado muerto ayer en zona de bañados del paraje conocido como Las Piedras,accedió aEl cuerpo se encontraba en un curso de agua, que tenía unos 60 centímetros de profundidad, y"Tenía cierta parte del cuerpo en estado de descomposición pero ningún signo extraño por algún robo o lesiones", indicó ael comisario Horacio Blasón, jefe de Homicidios.Pero hay. Es que en el cuerpo de Urrutia fue localizado un proyectil."Se espera el resultado de la pericia balística porque en las placas radiográficas que se le hicieron,, reveló el funcionario policial."Se determinará si se trata de un lesión actual o de vieja data, porque sabemos por conocidos de él con los que hablamos, que había tenido un accidente tiempo atrás, en el que se había disparado con un arma", detalló Blasón a este medio.Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis en torno a la causa que está en manos del fiscal Juan Malvasio."Hasta ahora solo se sabe que falleció en el lugar por alguna circunstancia, que", acotó el comisario de Homicidios al respecto.En medio del dolor que atraviesa la familia,se comunicó con una nieta de Urrutia, la que ante la consulta por lo que pudo haber acontecido en torno a la muerte de su abuelo, ésta señaló: "No podemos especular nada, porque no nos dicen nada. Todavía esperamos los resultados de la autopsia".