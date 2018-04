Confirmaron que roban "hasta dos motos por día" en Paraná

Policiales Detuvieron a dos hermanos acusados de robar sendas motocicletas

Roban "hasta dos motos por día" en Paraná. Así lo confirmó a, el comisario Carlos Schmunk, jefe de la División Robos y Hurtos perteneciente a la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos.Y de acuerdo a lo que reconoció el funcionario policial, ya no las roban de la calle, sino que las sustraen del interior de las casas."Algunos aprovechan la situación, otros se dedican a delinquir y a veces son encargadas para repuestos, o utilizadas para hechos delictivos y luego las descartan", comentó en comunicación con"Si bien los rodados después aparecen, les faltan algunas piezas que pueden servir como repuesto para otros vehículos porque a veces se localizan solamente los cuadros", indicó.Schmunk se refirió los rescatistas de motos robadas. Y a otros que aprovechan de esa situación, por lo que brindó recomendaciones al respecto."Cuando se le ofrece un rescate al damnificado, si este hizo la denuncia, se hace un operativo y se detiene a la persona. Pero hay otros que aprovechan esta situación porque el damnificado publica el hecho en las redes sociales, y se ofrecen a recuperar la moto. La persona confiada, le paga, pero resulta que el otro no tiene ni conocimiento de dónde puede estar la moto. Y ahí se está frente a otro delito", detalló al tiempo que instó a realizar la denuncia correspondiente ante la comisaría."La mayoría de los autos sustraídos, excepto la 4x4 que fue robada en jurisdicción de comisaría decimotercera, son vehículos que no cuentan con muchas medidas de seguridad y son fáciles para las personas que cuentan con conocimientos para abrirlos", explicó.