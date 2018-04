Abogado acusado de abusos: Rivas ampliará su declaración como imputado

Gustavo Rivas volverá a ser el centro de la atención mediática el próximo 18 de abril cuando se presente en los Tribunales de Gualeguaychú para ser informado sobre la declaración de un nuevo acusador, que lo compromete en la imputación que recae sobre el abogado desde que la denuncia periodística de la revista Análisis salió a la luz a fines de julio de 2017.El abogado, historiador, periodista e incluso ex candidato a Intendente de Gualeguaychú en la década de los 90, deberá presentarse ante la fiscal Martina Cedrés para que le lea la nueva acusación y tras ello decidir si declara o no, publicóTras el allanamiento de seis horas que realizó la Fiscalía en la casa de Rivas el 27 de julio, en donde se secuestró la documental necesaria para iniciar una causa en su contra, el abogado se presentó por primera vez en los Tribunales de Gualeguaychú a declarar como imputado el 7 de agosto. En ese encuentro se lo imputó formalmente por "corrupción y promoción de la prostitución de menores", pero se negó a declarar porque no se identificó a las víctimas.Ese día Rivas decidió enfrentar a la prensa de una forma muy particular: sólo emitió el sonido onomatopéyico de tener la boca cerrada. Solo se escuchó el "Mmmm" por recomendación de su abogado Raúl Jurado que le "prohibió" hablar hasta el día de hoy. El que habló con la prensa fue el defensor, que indicó: "Lo de Martín Daneri es un bolazo tras otro", en relación a la declaración del primer declarante que hizo pública su historia.Su segunda visita a Tribunales como imputado de un delito se hizo poco después. El 31 de agosto enfrentó a la prensa y cambió el "Mmmmm" por un "No sé, no sé, no sé". En el encuentro con los fiscales se repitió lo vivido anteriormente: prefirió el silencio porque no se le informó la identidad de las personas que declaraban en su contra. Pero cuando abandonó los tribunales sucedió algo llamativo.Tal vez envalentonado por unos bocinazos de apoyo, en la esquina del Consulado de Uruguay, en Luis N. Palma y Sáenz Peña, Rivas abrió su boca. "Mi conciencia me dice que muchas personas que puedan haber tenido alguna relación conmigo en algún momento, que yo sepa nunca se sintieron víctimas y con muchos de ellos seguimos siendo amigos hasta el día de hoy", indicó a los distintos medios, y ante una repregunta agregó: "Tuve relaciones con muchos, pero no recuerdo sus edades en ese momento".El 5 de octubre fue llamado nuevamente a ampliar su declaración por la aparición de dos nuevos declarantes. Rivas escuchó las denuncias en su contra y se negó a declarar porque las personas que lo acusan lo hacen bajo identidad reservada y al no conocer quiénes son los denunciantes, su defensor, Raúl Jurado, le aconsejó silencio.Hasta ahí eran 8 las supuestas víctimas que habían declarado en contra de Rivas, pero el pasado 30 de marzo se presentó una persona ante el fiscal de Nogoyá, Federico Uriburu, que realizó un relato muy similar al de los demás denunciantes. Lo referido al funcionario judicial fue remitido al Procurador General Jorge Amilcar García, y luego le fue trasladada la declaración vía mail a la fiscal Cedrés. En base a ello es que se solicita una nueva presencia de Rivas ante la Justicia el 18 de abril.La Investigación Penal Preparatoria estaría llegando a su final. El Ministerio Público Fiscal debería recibir hoy el informe final a las pericias psicológicas y psiquiátricas que la psicóloga Andrea Ezcurra y el médico Simón Gighlione le practicaron a Rivas en octubre. Cuando Cedrés cuente con esta información y el imputado se presente a la cuarta indagatoria, no habría prácticamente impedimentos para solicitarle al Juez de Garantías que convoque a las partes para realizar la audiencia de elevación.