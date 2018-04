Video: Robó en una farmacia y quedó registrado por las cámaras de seguridad

Fabián, el coordinador de la red de farmacias Farma Full, contó cómo un delincuente sustrajo productos de la sucursal ubicada en San Juan y Néstor Garat, de la ciudad de Concordia.Ante cronistas de, dijo que: "fuimos visitados por un amigo de lo ajeno, esto pasa siempre, no es la primera vez que pasa, al tener uno la mercadería en exhibición y a mano, siempre que hay gente que se aprovecha de eso y uno trata de darle a veces la comodidad al cliente de tener todo a mano y poder agarrar las cosas a mano para hacerlo todo más rápido pero hay gente que se aprovecha de eso y viene y te roba".Con indignación, Fabián continuó su relato: "no es la primera vez que pasa, pasa continuamente y no es siempre la misma persona tampoco; lo que pasa es que ahora lo detectamos porque fue alevoso, porque se llevó 8 productos de pinturas de uñas, se las llevó todas juntas".Del mismo modo el farmacéutico señaló: "aparentemente, vino para llevarse eso, porque vino acá y miró, dio una vuelta y volvió a este lugar, donde estaban las pinturas, las sacó y se fue directamente y no compró nada. Eso es lo que te da bronca a veces el no consumir nada y si son productos de valor importante casi son de $300, eso suma; pero a veces el enojo es que pase esto".

Los empleados se dieron cuenta del robo -describió Fabián- al fijarse en la góndola que ya había sido repuesta. "Lo habíamos repuesto a la mañana y cuando se vienen a la tarde a recorrer nos faltaban 8, estamos hablando de un volumen de $2.500, no hace al valor pero en si es la impotencia de uno a veces que nos pasan todas las sucursales", aseguró.Finalmente, el coordinador afirmó que revisaron el video y ahí notaron el momento del robo y, destacó que, además, ya lo tendrían identificado: "al revisar el video vimos el momento del robo que fue como a las siete de la tarde, y lo publicamos en facebook al video para que toda la gente lo reconozca y lo denuncie, porque nosotros estamos realizando la denuncia policial y la verdad que simplemente es un poco de impotencia la situación pero ya está totalmente identificado", afirmó.