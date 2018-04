Crimen por robar una mochila: "No es un mal chico", dijo la mamá del detenido

Sociedad Padre de asesinada para robar su mochila culpa al Gobierno por no protegerla

Entre la sorpresa y la consternación la madre del adolescente de 15 años que está acusado de haber participado en el crimen de Agustina Bustos en Bahía Blanca rompió el silencio y sostuvo que "no sabía que salía a robar armado". "No es un chico malo o atrevido y se estaba portando bien hasta que pasó esto", aseguró.. "Esto empezó desde que se junta con éstos chicos. Las veces que salió fue para problemas, lo tenía que ir a buscar a la comisaría por daños, por romper una vidriera", señaló. Todavía no puede "creer lo que pasó".Según su relato, su hijo también dejó la escuela cuando empezó a juntarse con los otros dos detenidos. Ese, para ella, fue el momento donde todo empezó a salirse de control. "Se drogaba con pegamento", indicó. También manifestó su deseo de que pueda estar en un lugar "donde esté contenido".