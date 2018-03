Antes de matarlo, al camionero entrerriano le robaron gran cantidad de dinero

Policiales Asesinaron a balazos a un camionero entrerriano en Córdoba

Por qué frenó



Según apuntó el fiscal que investiga el caso, Ernesto de Aragón, ya se confirmó queDe esta manera, se determinó que, indicaEn el caso todavía existen muchos puntos sin aclarar: los detectives de la división Homicidios continúan intentando reconstruir cómo fue que se produjo el asalto fatal.Como distribuidor, tenía previsto realizar distintos repartos en diferentes puntos de la provincia. Y así lo hizo, al menos en una parte.Ya de noche, empezó a viajar hacia Malagueño y Villa Carlos Paz, donde tenía dos paradas más. Pero jamás llegó.A las 21.55, alguien llamó al 101 de la Policía y alertó que en la banquina de la avenida Fuerza Aérea y Gobernador José Antonio Ceballos (ex-Revolución Libertadora, continuidad de Cárcano), a la altura de Villa Unión, en el oeste de la ciudad de Córdoba, había un hombre malherido arriba de un camión que pedía auxilio.Cuando los policías llegaron, encontraron a Neyra ensangrentado, con varios impactos de bala. Fue trasladado por una ambulancia de un servicio privado al Hospital Misericordia donde el esfuerzo de los médicos no alcanzó:Se confirmó que el cuerpo presentaba seis orificios de bala (en el pecho, el hombro derecho y en la muñeca derecha), aunque no está claro aún el número de impactos que sufrió, ya que se presume que un mismo proyectil pudo provocarle más de una lesión.A esa hora, los peritos de la Policía Judicial ya habían determinado que, de acuerdo a las vainas halladas en el lugar.También, que. Allí, se encontró un bolso con los 150 mil pesos en efectivo, por lo que al principio se dudó sobre la real motivación del asesinato.Pero horas después, todo iba a ser más claro: al reconstruir quiénes habían sido los clientes que Neyra ya había visitado, se comprobó que, en realidad, el camionero había cobrado una suma mucho más abultada que los 150 mil pesos que se encontraron en el rodado. O sea, quien lo mató se llevó ese dinero."Neyra iba guardando los cobros en diferentes lugares del camión. Además, era de noche, por lo que creemos que el dinero que encontramos no fue visto por quienes lo mataron", apuntó ayer el fiscal De Aragón.La forma en que f, momento en que fue abordado por los delincuentes.Pero, sólo se trata sólo de una presunción, ya que este es el punto clave que todavía no se logra dilucidar: por qué al camionero lo asaltaron allí, si se trató de un episodio de inseguridad al azar o si a Neyra ya lo iban siguiendo de antes.nte el movimiento turístico por Semana Santa que derivó en una importante afluencia de vehículos por la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz.Fuente: La Voz del Interior.