Gualeguaychú: Crecen las condenas por casos de violencia de género

Las estadísticas indican que la violencia de género es el delito que más personas condenadas ha tenido en los últimos años. Tras el reinicio de la actividad judicial, a principio de febrero, las cifras se mantienen y se estima que se sostendrán a lo largo del 2018.



En lo que va de febrero se han realizado ocho juicios y la mitad de ellos han sido por casos donde existió violencia de género en la pareja. Uno de estos condenados fue Oscar Exequiel Barreiro que recibió una pena de 6 meses de prisión condicional por no tener antecedentes.



Este joven de 24 años fue condenado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género, y desobediencia judicial. Su detención ocurrió en septiembre gracias al botón antipánico. Para ese momento Barreiro ya tenía medidas restrictivas y prohibición de acercamiento a su ex novia.



Barreiro y la víctima mantuvieron una relación durante un año y medio. Ese noviazgo finalizó el 3 de agosto de 2017, cuando el joven discutió con la mujer en la casa del barrio Molinari. La empujó hacia atrás y la golpeó, provocándole dos escoriaciones en región cervical. La víctima aprovechó un momento en que el imputado la soltó para escapar del lugar.



Ella realizó la denuncia y tras judicializar el caso, el juez de Garantías Guillermo Biré lo notificó sobre una serie de medidas y restricciones el 7 de agosto. Barreiro no podía acercarse al lugar donde estuviera su ex pareja, sin embargo el 29 de septiembre lo desobedeció y terminó detenido.



Sucedió durante los primeros minutos de la madrugada, cuando la mujer bicicleteaba hacia su casa por Lavalle. En el recorrido a la altura de la intersección con calle Concordia, Barreiro la interceptó y en su bicicleta se le puso a la par. Le requirió insistentemente que se detuviera para hablar, pero ante la negativa de ella pretendió retenerla manteniendo su mano en el manubrio de la bicicleta. Ella no dudó y abandonó el rodado en el lugar.



Barreiro se llevó la bicicleta de su ex a tiro y comenzó a mandarle mensajes de Whatsapp para que fuera a su casa a buscar su bicicleta. Pero la víctima no hizo caso y siguió el camino a su casa. Una vez que se sintió segura apretó el botón antipánico y a los pocos minutos arribó un patrullero.



Denunció todo lo que había pasado. Contó que el hombre había irrumpido la prohibición de acercamiento y la Policía salió en su búsqueda. Fue aprehendido en cercanías de la Plaza Hipódromo, en calle Constitución y Samacoits, cuando transitaba en bicicleta y llevaba de tiro la de la mujer.