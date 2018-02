Quedó firme la condena a ex transportista que violó a joven discapacitada

Once años después de la denuncia que presentó la madre de una mujer con discapacidad mental, la que al momento de la denuncia tenía 40 años, para que se investigara si el transportista que trasladaba a su hija la había abusado sexualmente en numerosas oportunidades, la sentencia que condenó a Miguel Ángel Rocchi a la pena de 7 años de prisión quedó firme.En el medio del dilatado proceso, el acusado fue absuelto, la sentencia fue revocada, y en un nuevo juicio fue condenado.Según se pudo conocer ayer, la Cámara de Casación Penal de Paraná resolvió el 14 de febrero de este año, declarar inadmisible el recurso de casación que presentó la defensa y dejó firme la condena que el 14 de febrero de 2017 condenó al ex transportista a siete años de prisión por el delito de Abuso sexual reiterado en concurso real, en perjuicio de una mujer discapacitada a la que trasladaba en un transporte escolar.Hace un año, la Sala I de la Cámara del Crimen, integrada por Ricardo Bonazzola, Pablo Vírgala y Alejandro Grippo, dio a conocer el adelantó de veredicto por el que decidió, por unanimidad, condenar a Rocchi, que compareció en juicio oral a puerta cerrada por segunda vez.Rocchi fue juzgado por la Cámara del Crimen de Paraná, que con otra composición del Tribunal, lo absolvió en 2011 por el beneficio de la duda.El Ministerio Público Fiscal y la querella particular, a cargo de Marcos Rodríguez Allende, recurrieron la sentencia absolutoria y el 23 de agosto de 2011, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló el juicio, y ordenó llevar a cabo uno nuevo.La causa llegó a la Corte Suprema mediante un recurso de queja de la defensa, pero el máximo tribunal federal terminó confirmando lo resuelto por el STJ, y el expediente volvió a la Cámara del Crimen para realizar un nuevo debate.En el segundo juicio, el Tribunal entendió que Rocchi había cometido los hechos que se le atribuyeron, en este sentido, resolvió condenarlo a la pena de 7 años de prisión. En la misma sentencia, decidió sobreseer a Rocchi del delito de Amenazas reiteradas, puesto que se lo acusó de amedrentar a la mujer con amenazas de muerte hacia sus seres queridos o la eventual pérdida de la casa que habían obtenido por el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (Iapv), por extinción de la acción penal; también resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad absoluta deducido por la defensa, que invocó la vulneración del principio del Non bis in idem, como asimismo no hizo lugar al planteo defensivo de prescripción de la accion penal, en relación al delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado.En la sentencia se mencionó un informe realizado por peritos psicólogos y psiquiatras de Tribunales, que entrevistaron a la víctima, donde se vertió que "no deja dudas, pero tampoco las dejaron -muy por el contrario- ambos peritos oficiales en ocasión que prestasen declaración testimonial en el debate, donde coincidentemente ratificaron en su totalidad las conclusiones de dicho informe pericial, explayándose con prístina claridad al respecto.Así, uno reiteró que la entrevistada se mostraba angustiada, estresada y que respondía bien a las preguntas sobre los sucesos relatados, recordó que habló de la existencia de amenazas, que se trataba de un transportista, que no presentaba alucinaciones, delirios ni indicadores de mendacidad, suministraba un discurso verosímil y coherente, rememoró las pesadillas y los miedos a ser atacada que mencionaba, indicadores de stress postraumático, y que en materia de sexualidad las palabras de la víctima en materia de sexualidad cuando les espetó que "...yo sé cuando quiero y cuando no quiero...".Por su parte el otro profesional también apuntó al discurso auténtico, sin contradicciones, sin mendacidad, unívoco, vivido".