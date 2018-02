Detalles del operativo de seguridad para Patronato-Godoy Cruz

En la jornada de este jueves, el jefe de la Departamental Paraná, Marcos Antoniow, explicó a Elonce TV que "no se permitirá el ingreso de banderas, bombos, elementos de percusión. Son medidas que vienen dispuestas desde la Dirección Nacional de Seguridad de Eventos Deportivos . Tampoco se permitirá el ingreso con remeras que se usaban en alusión a simpatizantes de la barra brava".Por otra parte, informó que se incrementarán los controles respecto a las entradas protocolares. En ese sentido, se aumentó el número de cámaras y está proyectado incrementar la cantidad de domos que pone Policía partido tras partido.Por la tarde, la Jefatura Departamental de Policía de Paraná emitió un comunicado en donde dio a conocer las principales pautas de seguridad que regirán en el marco del partido entre Patronato y Godoy Cruz.: a partir de las 17 para el público.: hasta las 19 se podrán comprar tickets.: será restringido entre las 18 y las 19.10 y desde la 20.45 hasta la descongestión total en Churruarín y 3 de Febrero; Churruarín y Ayacucho; Marangunich y Almafuerte; Almirante Brown y Grella; Almirante Brown y Saraví; Borgobello y Saraví; Gorriti y La Diligencia.: comienza la aplicación del programa Tribuna Segura, con lo cual se debe concurrir obligadamente con DNI y entrada en mano para los ingresos en Grella y Saraví; San Nicolás y Ayacucho; y Grella y Churruarín. Cabe destacar que no se puede entrar a la tribuna de calle Grella, debido a los incidentes registrados en ocasión del partido entre Patronato y Olimpo con menores de Strobel.: ingresarán por calle Grella, siempre que estén debidamente acreditados y autorizados.: estará prohibida la venta dentro de los 200 metros del club.: no se podrá ingresar con pirotecnia, elementos de percusión, vestimentas de clubes que no sean Patronato ni ropa que tenga inscripciones referentes a la "Barra Fuerte". Tampoco botellas de vidrio ni plásticas, banderas, trapos o instrumentos musicales, encendedores, radios, rollos de papel, equipos de mate o elementos similares, así como vestimenta alusiva a movimientos políticos.