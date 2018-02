Habrá un operativo de seguridad para el partido Patronato-Godoy Cruz

Patronato recibe a Godoy Cruz este viernes a partir de las 19 en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el marco de la Superliga.



Para ello, la Policía de Entre Ríos diagramó un operativo de seguridad. Al respecto, el jefe de la Departamental Paraná, Marcos Antoniow, explicó a Elonce TV que "no se permitirá el ingreso de banderas, bombos, elementos de percusión. Son medidas que vienen dispuestas desde la Dirección Nacional de Seguridad de Eventos Deportivos. Tampoco se permitirá el ingreso con remeras que se usaban en alusión a simpatizantes de la barra brava".



Por otra parte, informó que se incrementarán los controles respecto a las entradas protocolares. En ese sentido, se aumentó el número de cámaras y está proyectado incrementar la cantidad de domos que pone Policía partido tras partido.



Recomendaron a los hinchas ir temprano a la cancha, llevar la entrada y el DNI, ya que se implementa el sistema Tribuna Segura. Habrá pre-controles sobre San Nicolás y Ayacucho; Saraví y Grella; Churruarín y Grella.



"Hay un número importante de personas registradas en el Sistema Federal de Personas con Restricción y Admisión en Eventos Deportivos, que fueron individualizadas oportunamente, al igual que aquellos que entraban por el lugar de la barrabrava o estaban ubicadas en la tribuna de Ayacucho o estaban en la calle con posterioridad de los incidentes. A todos se les pidió sanciones de 12 a 24 meses de suspensión para ingresar a los estadios de fútbol, según la gravedad de lo que se observó en los videos", explicó.



La tribuna Grella continúa inhabilitada. No obstante, Antoniow asegura que desde el club trabajan para recuperarla para los socios, simpatizantes y gente que quiera ir, excluyendo a los barras. "Se busca que el 25 de noviembre sea el antes y el después respecto a la presencia de los violentos en la cancha. Se trabaja para tener una tribuna sana, socios, hinchas, familias, niños", agregó.



Asimismo, habrá personal monitoreando desde las tribunas para prevenir respecto a posibles seguidores de la barra brava que aún no han sido identificados. Elonce.com