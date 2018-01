Ratifican que Nahir había borrado contactos del teléfono de Pastorizzo

Sociedad Nueva polémica en torno a Nahir Galarza por la difusión de un informe médico

Fernando Pastorizzo, asesinado hace 27 días en Gualeguaychú, cambió días antes del crimen las claves de acceso a su celular porque su ex novia Nahir Galarza, detenida por el homicidio, había descubierto cómo usarlo para manipular su contenido, por lo que ahora los peritos no pueden analizar las comunicaciones del mismo.Ante esta situación, los expertos de Gendarmería Nacional requirieron a los investigadores la computadora personal de la víctima para tratar de vincularla al smartphone encriptado.Los expertos de dicha fuerza federal comenzaron a analizar los aparatos móviles de la imputada y del joven asesinado aunque, al igual que les sucedió a los especialistas de la Procuración de Entre Ríos, no pudieron abrir el segundo de ellos, dijeron los informantes.Un investigador con acceso al expediente indicó que el padre de la víctima declaró que el joven utilizaba la huella digital y los amigos indicaron que"Los mismos amigos de él dijeron que", explicó el pesquisa consultado."Incluso hay", describió el investigador.La misma fuente añadió que respecto a la huella digital, los médicos forenses intentaron utilizarla en la Morgue Judicial para acceder al celular de Fernando pero no lo lograron.Mientras que en el caso de Nahir (19), ésta brindó la clave de acceso a su I Pohne 6 por lo que los expertos de la Procuración entrerriana remitieron al expediente miles de mensajes que estaban almacenados en la memoria del mismo.Por su parte, la fiscal que interviene esta semana en la causa, Martina Cedrés, dijo que ahora los gendarmes van a tratar de vincular el correo electrónico de la cuenta de la computadora de Fernando al celular de éste "poder obtener la información que existe en el teléfono".La decisión de remitir ambos celulares a Gendarmería la tomó la semana pasada el fiscal Sergio Rondoni Caffa, quien desde este lunes salió del turno programado durante la feria judicial.Sobre los dichos de esta testigo, la fiscal aclaró que "en su misma declaración se contradice" e, incluso, "contradice los dichos de la imputada"."Seguramente la defensa lo ha dado a conocer ahora porque no tienen otra información para dar", indicó Cedrés.Sobre un informe médico privado sobre la imputada difundido también esta semana, la fiscal explicó que el mismo, al igual que el estudio de los médicos forenses, constató que la joven "no presentaba rasguños ni nada más que un raspón"."La historia clínica dice que se presentó el 22 de diciembre y uno de los médicos dejó asentado que", detalló.Por último, Cedrés adelantó que en los próximos días se realizará el peritaje psiquiátrico a Nahir y que aún faltan incorporar a la causa el informe final de la autopsia, el balístico, el de los teléfonos y algunas testimoniales de amigos de la víctima".", concluyó la fiscal.Según consta en la causa, el crimen fue cometido cerca de las 5 del 29 de diciembre último, en la vía pública de Gualeguaychú, donde a Fernando lo hallaron en estado de agonía, con un tiro en la espalda y otro en el pecho, y su moto y dos cascos tirados a su lado.El joven murió poco después y si bien Nahir primero declaró como testigo y dijo que había visto por última vez a su ex novio la noche anterior, luego la joven se presentó ante la Justicia y confesó haber cometido el crimen.Tras su confesión, Galarza fue internada en la sala 1 de Psiquiatría del Hospital Centenario por su estado de shock, y luego trasladada a una celda de la Comisaría del Menor y la Mujer, donde cumple la prisión preventiva por 60 días.No obstante, luego la acusada amplió su indagatoria y aseguró que los dos disparos fueron "accidentales" y que en la primera declaración como imputada mintió porque tenía miedo que culpasen a su padre policía, quien tenía a cargo el arma homicida. (Télam)