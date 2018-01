La estrategia de la querella para reforzar la alevosía en el crimen de Fernando

"Se confirmó el vínculo afectivo amoroso"

El Ministerio Público Fiscal recibió este lunes el informe de los mensajes de Whatsapp extraídos del teléfono celular de Nahir Galarza. Fue el único de los dos aparatos que se pudo desencriptar, debido a que el teléfono de Fernando Pastorizzo presentaba un sistema de seguridad moderno e imposibilitó este trabajo.La pericia estableció que, finalizando el 29 de diciembre. En todo ese tiempo se habrían hallado elementos suficientes para probar la relación de pareja,, señaló una fuente cercana a la causa.. Sería otra prueba que tendrían los acusadores, que contrasta con la estrategia que intentó plantar la defensa de la acusada, que a medida que pasan los días se debilita.y no existen elementos en la causa que lo contradigan", agregó el consultado.También se habría podido establecer que. Incluso surgieron mensajes donde ella exponía sus celos porque el joven de 20 años la desairaba y se mostraba con otra chica.. En lo que estoy trabajando y en lo que vamos a tratar de extraer de esta pericia, son los elementos que nos permitan probar la alevosía", comentó el querellante Rubén Virué, en declaraciones aEl representante de Silvia Mantegazza, la madre de Fernando Pastorizzo, contó que ayer recibió los informes de la pericia al teléfono de la imputada y no lo ha podido analizar debido a la magnitud de la prueba: "Debo bajar un programa y luego revisarlos, va a llevar tiempo, además declaración de la masajista , la cual no ha sido incorporada a la causa hasta el momento. "Son declaraciones que habrían sido hechas en el estudio de Rebossio o Dargainz, porque no fueron a Tribunales. Oportunamente habrá que confrontarlas pero no son en esta etapa. Hasta ahora no hay nadie que diga que la vio golpeada", indicó.Mucho se ha hablado del trabajo del fiscal Sergio Rondoni Caffa y se conoce en gran parte lo elementos de prueba que tiene en su poder y que su principal estrategia será demostrar el vínculo para lograr una cadena perpetua. Pero la querella trabaja en ahondar un poco más en la imputación y trata de determinar si hubo alevosía.Esta figura está lejos del concepto clásico que tienen las personas sobre algo alevoso, porque en lo jurídico tiene otro denominador y para poder aplicarlo se requiere de dos elementos: un estado de indefensión de la víctima y que la acción no le conlleve un riesgo.Esta información podría surgir de las últimas comunicaciones que ambos jóvenes mantuvieron en la noche del 28 de diciembre y madrugada del 29. De conseguir los fundamentos necesarios para acreditar la alevosía, Virué podría imputar esta figura cuando se reinicie la actividad judicial. "Quiero profundizarlo, es un tema muy delicado", señaló.