"Me duele que lo ensucien", lamentó el papá de Fernando Pastorizzo

Así fue la marcha por justicia para Fernando

Familiares y amigos de Fernando Pastorizzo marcharon este lunes en Gualeguaychú, en reclamo de justicia por el joven asesinado a balazos por su ex novia, Nahir Galarza, quien permanece detenida luego de haber confesado el crimen."La marcha es para pedir justicia por mi hijo en base a todas las cosas que pasaron y se dijeron. Estamos de acuerdo con la causa, pero solamente hacemos la concentración para eso. El apoyo es de todas las partes del mundo", comentó Gustavo, padre la víctima.Frente a esta situación, el papá de Fernando aseguró que es "muy cruento lo que pasó" y desmintió que su hijo fuera violento. "Me duele que lo ensucien. Sé quién era mi hijo. Hay muchas mentiras que inventan desde los medios. Estoy destruido, la entereza me la da Fernando. Era un chico excelente estudioso, deportista, era feliz y no tenía maldad", cerró visiblemente conmovido, en una entrevista con