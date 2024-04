Comenzó la formación en Gestión Cultural para municipios entrerrianos

Entusiasmo entre los gestores

Se inició un curso de formación gratuito articulado entre la Secretaría de Cultura provincial y la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER), a partir de un convenio impulsado por el Instituto de Formación Legislativa de la Vicegobernación. Se inscribieron 120 personas de distintos puntos de la provincia.El programa de Formación en Gestión Cultural busca contribuir a los gobiernos locales con herramientas para la elaboración de proyectos, capacitar en nociones y herramientas de gestión cultural aplicadas al ámbito público, y promover la vinculación entre los gestores públicos de las distintas comunas y municipios, generando un acercamiento a la planificación de la comunicación de eventos, acciones y procesos culturales.De la propuesta participan en su mayoría miembros del Consejo Provincial de Cultura (representantes de las áreas de Cultura de los municipios y comunas), y actores culturales territoriales de diversos sectores.La vicegobernadora, Alicia Aluani; la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Aixa Boeykens; y el secretario de Cultura de Entre Ríos, Fabián Reato, se reunieron este viernes en el Auditorio Rodolfo Walsh de esa casa de altos estudios, ubicada en la capital entrerriana, para dar la bienvenida a los asistentes. Participó también la titular del Instituto de Formación Legislativa de la Vicegobernación, Ivana Balbi. En el inicio, las autoridades firmaron un convenio específico entre dicha facultad y la Secretaría de Cultura y luego se refirieron a la importancia de la capacitación."Para mí es un honor estar aquí con ustedes en el inicio de este programa de Formación, porque la cultura es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. La cultura es lo que nos une y nos identifica", dijo la vicegobernadora, tras lo cual destacó la importancia de "promocionar y desarrollar la cultura en distintos ámbitos de nuestra provincia".Seguidamente, valoró el programa porque permite "brindar herramientas a los gestores públicos a través de capacitaciones y asesoramientos, para que puedan formarse y desarrollarse en sus comunidades".Por su parte, la decana Aixa Boeykens destacó la oportunidad de "estar reunidos junto a personas que provienen de distintos lugares de nuestra querida provincia y también de trabajar en conjunto con la Vicegobernación, a través del Instituto de Formación Legislativa, la Secretaría de Cultura y nuestra Universidad Nacional de Entre Ríos, en pos de pensar propuestas de formación que contribuyan a que los distintos lugares que nos toca ocupar puedan retribuirse, fortalecerse con mejores prácticas y acciones que favorezcan lo que es, por ejemplo, uno de los derechos de entidades más importantes que es el derecho a la cultura".A su turno, el secretario de Cultura, Fabián Reato, valoró la participación de los asistentes y el esfuerzo realizado para trasladarse desde distintos puntos de la provincia. Señaló la importancia del programa de formación y el trabajo conjunto con la Vicegobernación y la Facultad de Ciencias de la Educación. "Entre funcionarios de Cultura de los municipios y de las comunas de la provincia se plantea siempre, como una necesidad, la generación de instancias de capacitación y eso me pareció desde el principio muy valioso porque es la aspiración a poder hacer las cosas mejor y a tener las herramientas para poder mejorar las condiciones de vida, las condiciones en que se expresan nuestras comunidades, poder llegar mejor a los hacedores de Cultura de nuestra provincia", acotó.Los módulos de la propuesta están estructurados en temas que recorren la Gestión Cultural y el territorio, el pasaje de planificación a la acción, y la comunicación en el campo de la cultura. El calendario anticipa un taller integrador y una conferencia de cierre: La Gestión cultural pública: La ciudad como escenario.Los docentes al frente de las unidades temáticas son: Nicolás Michea, Lorena Cabrol, Victoria Ramírez, Daiana Pérez. Pablo Mariano Russo, Aldana Del Mestre, Román Mayorá y Paula Mascías.El curso de formación tiene una modalidad quincenal, con clases presenciales y virtuales. Concepción del Uruguay será la cita del próximo encuentro presencial.Unas 120 personas de distintos puntos de la provincia se inscribieron para realizar el curso. En la primera jornada, los asistentes colmaron el salón auditorio y expresaron entusiasmo por el inicio, por la posibilidad de capacitación y de intercambio de experiencias."Hace poco formo parte del área de cultura de la municipalidad de San Salvador y me interesa saber un poco de qué se trata este tipo de actividades relacionadas a la gestión. Me gustó mucho esta primera jornada. Más allá de lo desarrollado, me sirve para hacer contacto con otros colegas", dijo Leonardo.Para Gustavo de Lucas González "fue una jornada muy enriquecedora" y consideró "que lo más fructífero es la posibilidad de intercambio donde las experiencias de cada uno nos fortalecen"."Estoy aquí motivada por la inquietud de querer aprender más", expresó la coordinadora de Cultura de Santa Elena, María Daniela. Y agregó: "Me pareció una oportunidad magnífica para poder gestionar de mejor manera en el territorio donde estoy. Es una instancia muy enriquecedora porque pudimos generar camaradería y trabajo en equipo con otras comunidades, municipalidades. Agradezco mucho a la gente que está a cargo de esto y a la Secretaría de Cultura".Al igual que sus colegas también resaltó la posibilidad de tejer vínculos: "Si bien algunos venimos de años de estar trabajando, siempre está bueno seguir capacitándose y avanzando", comentó Noemí."Me interesa fortalecer la cultura y apropiarme de conocimientos para poder multiplicarlos entre los pobladores de Sauce de Luna. Considero también que debemos apuntalar la construcción de ciudadanía y la construcción de derechos", subrayó otra participante, María Rosa.Javier es de Paraná y junto con una amiga empezaron el curso. Tienen un espacio donde comparten y replican información sobre eventos culturales y le entusiasma poder participar del ámbito de formación que inició este viernes.