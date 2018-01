Crimen de Pastorizzo: El fiscal empieza a analizar pruebas claves

Sociedad La masajista de Nahir habló de las marcas que notaba en el cuerpo de la joven

El fiscal Sergio Rondoni Caffa, a cargo de la IPP (Investigación Penal Preparatoria) se abocará al análisis del material recibido desde Paraná, donde se peritó el teléfono celular de Nahir Galarza, quien confesó haber asesinado a Fernando Pastorizzo en la ciudad de Gualeguaychú.Este material de prueba también será entregado a las partes, querella y defensa, yMientras tanto, los abogados defensores de la joven y el mediático vocero de su familia, estuvieron este sábado en la celda donde ella permanece, en la Comisaría de Minoridad y Familia, antiguamente denominada del Menor y la Mujer.Allí habrían analizado la estrategia a seguir. Un dato llamativo fue que acompañaron, señalaSegún el diario, la defensa de la imputada, contaría con más testigos para acreditar que Nahir era víctima de violencia de género, pero no los daría a conocer hasta que comience el juicio oral. La semana pasada se presentaron dos testigos una vecina de la familia Galarza y la masajista.Los abogados de la defensa de Nahir, Víctor Rebossio y Horacio Dargains aportaron dos testigos la semana pasada, que apoyan la calificación que desde el comienzo de la defensa hicieran los letrados sobre "una relación violenta" entre Nahir y Fernando.Una de las testigos, vecina de la familia Galarza, declaró: "yo lo he visto que van y vuelven hace más de tres años con Nahir. Como que van y vienen como amigos. Lo que más me llama la atención son las cosas que hacía él. Qué más de una vez he sentido los gritos de Nahir, decía cosas como "soltame, soltame", "basta, déjame en paz por favor".Una de las ventanas de la casa de la testigo da a la vereda y mencionó que "he visto en alguna oportunidad situaciones de violencia de él hacia ella. Muchas madrugadas los he visto en varias oportunidades he salido a ver qué pasaba, por los gritos que escuchaba. Vi que Fernando le pegaba a Nahir, le tiraba del cabello, la tomaba del cuello, le pegaba cachetadas, como sacado, más de una vez le dije a Nahir que tenía que hablar con su padre..."Asimismo la testigo dijo haber presenciado una situación de violencia de Fernando hacia Nahir el 25 de diciembre durante la mañana. "Fernando la llamaba por teléfono a Nahir, desde mi ventana, y escuchaba como le decía dale vení abrime, dale bajá, bajá". Como que se lo ordenaba. Me asomé por la ventana y lo vi a él, estaba de vaquero y camisa, pero no recuerdo el color. Después escuche que Nahir bajó y él la cazó del cogote y la empujó para adentro y ahí no vi más nada. Eso ocurrió entre las 6 y 7 de la mañana del 25 de diciembre".A su vez recordó que la madrugada del 29 de diciembre día en que Fernando fue asesinado, "escuché la reja de la puerta de la casa de la familia Galarza, y vi como que Fernando la llevó la fuerza a Nahir y se fueron en la moto de él. Fernando estaba vestido con una bermuda oscura, o azul y un buzo gris y vi como que en la parte del frente, Fernando llevaba algo como que le hacía bulto, para mí como si fuera un arma. Nahir tenía un short blanco o clarito, y un buzo con capucha. Eso ocurrió a las 4:30 a 5 de la mañana, ya estaba amaneciendo. Yo siempre salgo como a esa hora a baldear porque por la zona donde vivo, siempre orinan en la vereda".