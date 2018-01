"No cambiarían hasta marzo" las condiciones de detención de Nahir Galarza

Sociedad La masajista de Nahir habló de las marcas que notaba en el cuerpo de la joven

El fiscal de la causa en la que Nahir Galarza se encuentra detenida por el asesinato de su exnovio Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú, negó que la joven fuese a ser trasladada a una unidad penal y aseguró que permanecerá en la comisaría de la Mujer en la que está alojada desde que confesó el crimen.Sergio Rondoni Caffa aseguró que "no hay ningún cambio" y desestimó las versiones que circularon sobre un posible traslado de Galarza."Se mantiene la decisión de que siga en la comisaría (ubicada en Gualeguaychú)", dijo Caffa a Télam y detalló que el peritaje psiquiátrico de la joven se realizará en los primeros días de febrero.Además, negó que uno de los posibles destinos inminentes de Galarza fuera la Granja Penal 9 El Potrero, ubicada a unos 17 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y que tiene población mixta."No será trasladada a la granja penal porque hubo un conflicto con las mujeres y si se la lleva nuevamente a Paraná sería totalmente inoportuno", detalló el fiscal y agregó que las condiciones de la joven detenida "no cambiarían hasta marzo".La Justicia determinó que Galarza cumplirá una prisión preventiva de, por lo menos, 60 días.El crimen fue cometido cerca de las 5 del 29 de diciembre, cuando Pastorizzo, de 21 años, fue hallado agonizando en la calle con un tiro en la espalda y otro en el pecho.El joven murió pocas horas después y Galarza se presentó frente a la Justicia junto a su papá y un abogado para confesar el asesinato.Por otra parte, en una nota publicada por el sitio BigBangnews.com se detallan una serie de supuestas apreciaciones de Nahir Galarza desde la celda en la seccional policial., resiste desde su celda, mientras recibió la visita de su manager, Jorge Zonzini, señala la crónica."Cuando me evalúen los peritos internacionales e imparciales y digan que estoy apta para declarar, ahí voy a contar toda la verdad", suma, mientras acomoda los libros y cuadernos de estudios que se acumulan en la mesa del calabozo. "Por un lado tengo impotencia, pero por el otro lado soy yo quien sabe toda la verdad".De acuerdo con la mencionada nota periodística, mientras aguarda por el avance de la causa, sigue preparando las materias de su facultad y lee un libro de numerología de la "bruja" estadounidense Linda Goodman. También avanza en El lobo estepario de Hermann Hesse y la reedición de La montaña mágica de Thomas Mann.