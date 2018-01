La confesión y la coartada de Nahir: Llamó a Fernando después del asesinato

Los llamados post crimen y la coartada

Crónica de una mentira

La confesión de Nahir: "El hecho lo cometí yo sola"

Policiales Nahir Galarza mostró al fiscal cómo armar una pistola y le entregó un sobre rojo

La declaración testimonial fue alrededor de las 10 de la mañana del viernes 29 de diciembre, y fue la más extensa. Allí Nahir comenzó a narrar la relación sentimental que la unía con la víctima, que había comenzado unos cuatro años atrás, pero en la actualidad estaban distanciados, aunque se seguían viendo.Dieciocho horas después, negó el vínculo, pero reconoció haberle disparado dos veces a Fernando Pastorizzo con el arma reglamentaria de su padre, el policía Marcelo Galarza.En la noche del 28 de diciembre habrían comenzado los mensajes entre Nahir Galarza, imputada de homicidio doblemente agravado por el vínculo y el uso de armas, y la víctima. Según declaró Nahir en su testimonio a las 10 de la mañana, se enteró del fallecimiento de Fernando por un llamado de Silvia Mantegazza, madre del joven de 20 años., dijo la joven de 21 años en su declaración. Además, manifestó haberse encontrado con él a las 23.30 del día 28, aunque según trascendió, la mamá de la víctima habría regresado a su casa a la 1.30 AM y Fernando se encontraba en el hogar jugando a la Play Satations.Luego, la acusada contó que se quedaron en su dormitorio "sin que nadie supiera" y agregó que en un momento su mamá abrió la puerta y "Fernando se escondió". Ya entrada la madrugada, habrían tenido un entredicho, pero "nada grave, no gritamos ni nada" y el joven se fue en su moto. "Era de noche todavía", aclaró Galarza, aunque no pudo precisar el horario.Entre los detalles de su vestimenta y la de él y hasta los colores de los cascos que usaron esa noche, la joven imputada contó que se quedó despierta y le envió mensajes después de las 5 AM."Me desperté a las 8.30 con el llamado de su mamá", dijo Nahir y aclaró inmediatamente: "Él andaba con otra chica, pero no era la novia, porque ni siquiera yo era la novia", contradiciéndose con lo expuesto anteriormente y alejándose de su historia de Instagram, donde despedía a su "ángel" con quien había vivido "5 años de amor".Habló de la posibilidad de un robo y recordó que en alguna oportunidad había sufrido un hurto, pero nada grave. Además agregó que Fernando tomaba alcohol "sólo cuando salía" y en otro momento detalló que la víctima "no tenía armas, ni tampoco lo he visto manejar armas".A modo de maniobra de distracción, Nahir se adelantó a la información que circuló por los medios de comunicación y".Entre las 5.15 y las 5.30 del 29 de diciembre, un cuerpo fue encontrado por un remisero en General Paz al 400. Aún agonizaba con dos disparos: uno en la espalda y otro en el pecho.Cerca de las 8, dieron a conocer que se trataba de Fernando Pastorizzo. El rumor en el círculo íntimo comenzaba a señalar a la Nahir Galarza, aunque hasta el momento la investigación se mantenía en su etapa preliminar.Luego de su primera declaración testimonial, Nahir se reunió a solas con el abogado Víctor Rebossio y pidió ponerse a disposición de la Justicia. Su padre, Marcelo Galarza, entregó su arma en un allanamiento y, en diálogo con, aseguró: "Hasta ese momento pensé que no tenía nada que ver". Con el correr de las horas "dijeron que era una pistola 9 milímetros y empecé a pensar en algo más".Luego de 18 horas de conmoción en la ciudad, Nahir se presentó espontáneamente en los Tribunales acompañada de sus padres y su abogado, Rebossio.accedió al escrito donde declaró:Acto seguido. El elemento tiene un peso importante: demostrar que el vínculo entre ambos ya no existía. La carta fue entregada a la Justicia y firmada por Nahir y su abogado para darle validez.La joven estudiante de abogacía sostuvo:. Cuando salimos de la casa en la moto yo iba atrás;. Lo hice con el arma de mi papá que estaba arriba de la heladera, donde la pone siempre. Los dos disparos los hice con esa arma. Di una vuelta a la manzana y volví caminando a mi casa. Dejé el arma en su lugar sin que mi papá se diera cuenta".Cuando le preguntan por los llamados realizados luego del asesinato, respondió que los hizo porque quiso y aclaró: "Mi familia no tiene nada que ver. Ni mi madre, ni mi padre, soy yo la responsable del homicidio".