El padre de Nahir Galarza dijo que el joven asesinado la "hostigaba y golpeaba"

Marcelo Galarza, el padre de Nahir, la joven de 19 años que ultimó a balazos a su ex novio, Facundo Pastorizzo, rompió el silencio. Denunció que la chica era "hostigada y golpeada", al tiempo que cargó contra "la morbosidad" de quienes hicieron la manifestación del lunes a la noche en Gualeguaychú reclamando justicia.El hombre señaló que su hija ". No la estoy justificando, pero quiero saber lo que pasó". Asimismo, hizo notar que Nahir nunca reconoció a Fernando como su novio aunque salían desde los 15 años.Opinó que "el teléfono secuestrado servirá para determinar lo ocurrido" y consideró que "quizás me protegió más de lo debido. Ella no quería que yo tuviera problemas y tomó la peor de las decisiones".. Quizás ella no me quería involucrar. Quizás no hubiera sido violento, pero hubiera venido a Tribunales", continuó en declaraciones a TN.Entre lágrimas remarcó que la defenderá "porque es mi hija y que no le fue fácil llamar al abogado para decirle que la misma se iba a entregar.Acotó que al llegar el letrado la chica "pidió quedarse a solas con él. No quiso hablar delante nuestro".. No es que éramos ausentes. Lo que pasó fue inexplicable", definió Galarza.Cargó contra la marcha realizada este lunes en Gualeguaychú. "Si está a derecho y detenida por el delito.o", se preguntó y recalcó: "A nosotros no nos protege nadie".Asimismo, consideró que ""."Pocas veces he visto que mi hijo trate de cuidar a sus padres. Siempre es al revés y en este caso ella quiso protegernos. Pero hay una morbosidad. La gente que no sabe. Dice cosas sin saber cómo es el fondo de todo esto", manifestó Galarza, quien señaló que "no sé por qué lo hizo, qué pasó por su mente".Manifestó que nunca va a justificar a su hija, peroy tomó la peor de las decisiones".