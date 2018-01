Reclamo por justicia en Gualeguaychú: "Saquen a esa asesina del hospital"

Policiales Revelaron que la joven que mató a su ex novio lo había atacado días antes

Familiares, vecinos y amigos de Fernando Pastorizzo marcharon anoche de manera pacífica para pedir Justicia por el asesinato del joven y para reclamar que Nahir Galarza, detenida e imputada en la causa, sea trasladada del Hospital, donde se encuentra, a la cárcel "donde tiene que estar".Con carteles que indicaban "Ni uno menos. Justicia por Fernando", "Violencia no", "Tus familiares y amigos te recordaremos siempre", "Fernando Gualeguaychú te llora", un grupo importante de personas se movilizó por calle 25 de Mayo hasta los Tribunales de la ciudad.La manifestación pacífica fue encabezada por el papá del joven asesinado, Gustavo, quien agradeció a todos por acompañarlo y dijo: "Queremos pedir Justicia, que nos escuche un fiscal y que la saquen del Hospital y la lleven a donde tiene que estar, en la cárcel, porque".Los cánticos no cesaron en todo el trayecto "Justicia", "Fernando, presente, ahora y siempre", se oía en la noche clara y tranquila del 1 de enero de Gualeguaychú.Una vez en los Tribunales, Gustavo -papá de Fernando- volvió a dirigirse a los presentes y señaló ". Por eso pedimos que nos reciba un fiscal, que me escuche, para que esto no pase más en ninguna parte de la Argentina".Luego, el fiscal Sergio Rondoni Caffa, quien está a cargo de la causa junto al subjefe de la Policía, Cristian Alejandro Ormachea, recibieron al papá de Fernando, Gustavo, y a los cientos de manifestantes que lo acompañaron."Le pedimos que la saquen del Hospital y que la lleven a donde deben estar los asesinos, ese es el pedido que hace mi familia y yo, en nombre de mi hijo", dijo Gustavo alquien le, y en el momento en que la parte psicológica esté compensada va a ser trasladada a la Comisaría del Menor y ahí es donde se va a efectuar la audiencia que es lo que corresponde. Ella está hoy detenida a disposición del Juzgado de Garantía. Yo sigo con la investigación, porque, aseguró Rondoni Caffa."El médico forense va de manera permanente al Hospital", agregó el fiscal y sostuvo que, frente a lo que Rondoni Caffa señaló que "eso no debería ocurrir" y dijo que tomaría nota de ese dato e instó al subjefe de Policía a que también tome nota.y, hasta el tiempo que finalice, la causa sigue su trámite normal", sostuvo el fiscal, según publicaEn este marco, concluyó la manifestación de los allegados de Fernando Pastorizzo.