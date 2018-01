Joven asesinado por ex novia: Una foto sería clave para demostrar los maltratos

Policiales Revelaron que la joven que mató a su ex novio lo había atacado días antes

El 3 de enero, Fernando Pastorizzo hubiera cumplido 21 años. Su padre, con lágrimas en los ojos y mucha congoja, le realizó un único y sentido pedido al fiscal: "Espero que esta asesina esté lo antes posible en una celda y no en una cama del Hospital", le solicitó a Rondoni Caffa, a quien le agradeció por su trabajo y al mismo tiempo le advirtió: "Si para el miércoles no la sacan del hospital vamos a volver acá, y después vamos a ir al hospital para que nos escuche".. El objetivo es que ver en crudo el contenido de sus conversaciones y establecer si había o no una relación de maltrato por parte de ella. ". Eso lo ampliaremos con declaraciones a amigos de ambos, por eso ya fueron trasladados los aparatos a criminalística", adelantó el fiscal.Pero además, el funcionario judicial aclaró que ya tiene en su poder y que está adjuntado a la causaEn cuanto al arma, hay un informe preliminar que llegará entre hoy y mañana donde se indica que la 9 mm. secuestrada fue disparada y que la vaina y el plomo colectados por la Policía pertenecen a la misma.La chica de 19 años le disparó al joven el viernes a la madrugada en dos oportunidades con una pistola 9 mm que es de su padre, un oficial de la policía de Entre Ríos. Luego fue a su casa y depositó en su lugar la pistola.Pocas horas después del hecho declaró y ya en la noche del viernes se hizo responsable del crimen. Quedó internada en Psiquiatría del hospital Centenario, esposada y con custodia, por encontrarse en estado de shock.