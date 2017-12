Agresiones en Patronato: Piden la excarcelación de siete de los detenidos

Foto: Archivo

Comenzó este martes la audiencia de apelación de las prisiones preventivas de siete de los 13 detenidos por los ataques a un grupo de niños y adultos durante el partido entre Patronato y Unión de Santa Fe.



La Dra. Corina Beisel, explicó a Elonce TV que "sostenemos el recurso de apelación en todos sus términos. Vinimos a informar y ampliar los motivos por los cuales consideramos que la resolución del juez Mauricio Mayer (que dispuso prisión preventiva por 21 días para los acusados) no fue correctamente fundamentada".



En ese sentido, dijo que "haciendo uso de las vías que están disponibles en nuestro Código Procesal Penal, solicitamos que el juez Pablo Vírgala declare la nulidad de la resolución adoptada por el juez Mayer, disponiendo así la excarcelación de estas personas".



El Dr. Vírgala dispuso pasar a cuarto intermedio para analizar los planteos formulados por la defensa y la fiscalía, por lo que su decisión se conocerá este miércoles a las 10.



Por otra parte, la abogada manifestó que "algunos defensores que en su momento interpusieron recurso de apelación, luego lo dejaron sin efecto porque recibieron una propuesta por parte de fiscalía: que sus asistidos, a partir del viernes, salgan de la Unidad Penal y continúen cumpliendo el plazo en prisión domiciliaria. Nosotros no aceptamos esa propuesta y decidimos llegar hasta el final".



"Consideramos que si no hay riesgo procesal en relación a ellos tampoco debería haber con los otros 11 acusados que, si el juez Vírgaro resuelve no hacer lugar a nuestro planteo, permanecerán en situación de encierro en la Unidad Penal", agregó.



Asimismo, se conoció que se prevé una rueda de conocimiento. Al respecto, Beisel señaló que "plantearemos que los rostros de las personas fueron tomados en las audiencias y se les ha dado publicidad. Es una medida que la fiscalía considera fundamental pero nosotros entendemos que a esta altura del proceso no es una medida fundamental y bien podría haberse realizado con mucho tiempo de antelación, para así surtir el efecto frente a los jueces que tanto los fiscales como los defensores pretendemos para llevar adelante y hacer prevalecer nuestra teoría del caso". Elonce.com