"Piratas del asfalto" volvieron a atacar a camioneros sobre Autovía 14

Pedirán por controles de prevención y seguridad

, en momentos que transitaba por la, entre la zona de estaciones de servicios y una cabina de peaje que no funciona de la localidad correntina de Paso de Los Libres.Según publicó, el hecho se registró el viernes alrededor de las 13.33hs. cuando dos trabajadores de la distribuidora de Pablo Rauch fueron interceptados por cuatro malvivientes.Con la intención de que el camión pare la marcha,, de esa, manera lograron que el vehículo pare.Dos personas, no encontraron nada porque. La denuncia fue radicada en Corrientes.También ese mismo día pero alrededor de las 17 y con la misma modalidad,Los tres rodados de la misma firma circulaban juntos por ruta 14, cuando súbitamente lesde manera que los choferes detengan la marcha.Los camioneros, ya acostumbrados al peligro que significa transitar por la zona, siguieron su curso llevándose el guardarrail por delante. En ése momento aparecieronEs un hecho fue de suma gravedad dada la violencia que mostraron los "piratas del asfalto" y la impunidad con la que operaron. Se trataría de una banda delictiva organizada, que cuenta con armas y múltiples vías de escape, en caso de aparecer alguna fuerza de seguridad.En lo que va del año, según fuentes oficiales,Según publicó, distintas empresas de distribución de esas ciudades, se reunirán a los efectos de conformar un pedido por mayor control en la prevención y seguridad a las autoridades competentes, ante éstos hechos que son cada vez más frecuentes, con el antecedente más significativo deAntes estos hechos, la empresa Doña Mercedes, ha manifestado a las autoridades policiales de acondicionar un inmueble en Paso Ledesma para instalar un control policial, pero hasta la fecha no han obtenido respuestas, lo cual resulta sumamente preocupante por la ola de hechos delictivos en la zona.