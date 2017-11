Empresario desaparecido: Presuntos secuestradores variaron el pedido de rescate

El abogado Esteban Español, quien representa a la familia del empresario Omar Benvenuto, desaparecido desde el pasado 27 de octubre, se presentó este jueves ante la Cámara Federal de Paraná con motivo de una audiencia para definir si la causa pasa a este fuero. "Este caso se inició como una búsqueda de paradero pero, a partir de las llamadas pidiendo rescate, comenzó a tomar forma la hipótesis de", admitió en declaraciones a", por lo que la familia decidió "salir a la prensa porque"."Siendo la señal más fuerte la del secuestro extorsivo, debe ser la Justicia Federal la que se haga cargo del caso", insistió el letrado. "Si buscamos el paradero de una persona después de 30 días, prácticamente estamos buscan un cadáver. Si investigamos un secuestro extorsivo, estamos buscando una persona viva, para recuperarla", recalcó.Español reafirmó que "La modalidad no es la habitual, en lo cual coincidimos con los investigadores. Los primeros llamados fueron el 1 de noviembre. Se fueron sucediendo, con mensajes de texto. Hubo momentos de silencio. En esta etapa de una eventual negociación, con lo primero que debemos contar es con una prueba de vida", expresó.Interrogado poracerca del monto del rescate requerido, el abogado indicó que "han salido versiones. Preferimos no ser quienes las confirmen o no, pero"."Los destinos de los llamados han sido varios. Están los hijos y el yerno al frente. Está todo el núcleo familiar primario involucrado", completó Español.