Empresario desaparecido: familia insiste con hipótesis del secuestro extorsivo

Recordemos que el juez federal de Paraná Leandro Ríos rechazó el planteo de inhibitoria promovido por el ministerio público fiscal de Gualeguay, y de esa manera declararse la incompetencia material de ese juzgado para intervenir en la denuncia por una supuesta privación ilegítima de la libertad. De esta manera, consideró que era plenamente competente para investigar la denuncia y el caso, el juzgado de garantías de la ciudad de Gualeguay. Este jueves por la mañana se resolverá el planteo en la Cámara Federal de Paraná.

", indicó aOmar Benvenuto desapareció el 27 de octubre y hasta la fecha nada se sabe de su paradero. La familia asegura que mediante llamados telefónicos, se les pedido rescate por el empresario desaparecido.El abogado de la familia Benvenuto, expresó aque".Asimismo, volvió a reiterar: "No tenemos duda de que estamos frente a una banda organizada, dedicada a los secuestros extorsivos".El abogado mencionó que la familia de Benvenuto "atraviesa un desgaste" y que "tal vez sea lo que busquen los integrantes de la banda". "Están muy preocupados por la integridad física de Benvenuto, ya que si bien es una persona que no tiene grandes problemas de salud, es hipertenso, y debe estar sufriendo una situación de estrés importante".Respecto de la investigación que lleva adelante el fiscal Telenta, aseguró: "Tanto por el trabajo de la fiscalía actual, como la que realizó el fiscal Gianini, no tenemos nada que reclamar. Hemos recibido toda la colaboración y la prestancia. Han llevado la investigación en forma rápida y eficiente, dentro de las líneas de investigación que siguen".. Tanto desde el punto de vista jurídico, como desde el punto de vista humanitario, teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado desde la desaparición de Benvenuto,