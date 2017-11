La asaltaron y se sacaron fotos con su celular: Ahora están identificados

Foto 1/2 Foto 2/2

Un arrebato ocurrió en horas de la siesta del lunes en la intersección de calles Sarobe y Vera Peñaloza, de Paraná.



Una mujer que regresaba de su trabajo caminando, fue interceptada por tres hombres que, con una navaja, le cortaron el portafolios y se lo robaron. Luego, huyeron en un vehículo Renault 12.



"Tenía legajos de mi trabajo, documentos, carné de conducir, tarjetas, las llaves de mi casa, mi celular. Me quedaban pocos metros para llegar a mi hogar. Cuando me sacaron el portafolios forcejeamos, pero no pude quitárselos", contó la víctima a Elonce TV.



Además, aseguró que sufrió cortes en la mano y algunos golpes en las piernas.



Finalmente, se dirigió a Comisaría Sexta para realizar la denuncia. Pero la sorpresa llegó este jueves, cuando ingresó a su cuenta de Google y descubrió que los delincuentes se habían sacado fotos con el celular robado. "Tenía la cuenta vinculada. Volví a la comisaría y ahora los ladrones quedaron identificados", explicó.



Asimismo, manifestó que en la zona se registran robos todos los días. "El día que me asaltaron hubo cuatro robos más", dijo. Elonce.com