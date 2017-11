Condenaron a 11 integrantes de la banda narco liderada por "El Gordo Nico"

La banda que lideraba Nicolás Castrogiovanni, más conocido como El Gordo Nico, recibió penas que van desde los 6 años y 8 meses de prisión a los 4 años de cárcel. En tanto, los jueces Roberto López Arango, Noemí Berros y Lilia Carnero, decidieron absolver al ex director de la Unidad Penitenciaria N°6 de Mujeres, Victorio Bernardo Aguirre; a Lorena Cecilia Bianchi, esposa del policía Rodrigo Medina -sí fue condenado-; Hugo Héctor Medina, policía retirado -padre de Rodrigo Medina-; y Liliana Ruiz, esposa de Héctor Medina y madre de Rodrigo.Los jueces del Tribunal Oral Federal de Paraná, condenaron este jueves a once personas que integraban la banda del Gordo Nico, una de las organizaciones más importantes dedicadas al narcotráfico en la capital entrerriana. El veredicto rechazó los planteos de las defensas para que se declaren nulas las intervenciones telefónicas en la investigación. Luego, la resolución condenó a Nicolás Ramiro Castrogiovanni, Rodrigo Javier Medina, Víctor David Villaverde, Fernando Manuel Gómez y Ramón Ariel Pucheta como coautores materiales y responsables del delito de Comercialización de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas.También se declaró a Pedro Guillermo Aguirre como coautor material de la comercialización de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas en concurso real con el delito de adulteración y/o supresión del gravado de un arma de fuego y tenencia ilegítima de arma de fuego (dos hechos).Alejandra Lorena Torres, Iván Jesús Castrogiovanni, Evangelina Priscila Álvarez y Jorge Sebastián Andino fueron considerados partícipes secundarios de la comercialización de estupefacientes, agravado por la participación de tres o más personas. Y Germán Andrés Gómez fue condenado como partícipe secundario de la comercialización agravada, en concurso real con la tenencia ilegítima de arma de fuego.Las penas que recibieron van de los 6 años y 8 meses de prisión a los 4 años, según registró este medio.En primer lugar se castigó amás una multa de 20.000 pesos.más 20.000 pesos de multa.fue condenado con a la pena de 6 años y 8 meses y 15.000 pesos de multa;recibió 6 años y 4 meses de prisión y 10.000 de multa;fue condenado a 6 años de cárcel y 6.000 pesos de multa;recibió 6 años de cárcel y 5.000 pesos de multa;fue penado con 4 años y 6 meses de prisión más 4.000 pesos de multa;recibió 4 años 6 meses y 4.000 de multa;fue condenada a 4 años y 2 meses de prisión más 4.000 pesos de multa;recibió 4 años de cárcel y 4.000 pesos de multa; erecibió a 4 años de prisión y 3.000 pesos de multa.La resolución judicial que se incorporará con fundamentos el jueves 9 de noviembre a las 9, ordenó absolver del proceso al ex director de la Unidad Penitenciaria N°6 de Mujeres, Victorio Bernardo Aguirre; a Lorena Cecilia Bianchi, esposa del policía Rodrigo Medina -que sí fue condenado-; a Hugo Héctor Medina, policía retirado -padre de Rodrigo Medina-; y a Liliana Ruiz, esposa de Héctor Medina y madre de Rodrigo. (Fuente: Análisis)