Investigan si el hombre que mató a su ex pareja cruzó ilegalmente a Uruguay

Policiales Presumen que el hombre que ejecutó a su ex pareja se habría arrojado al río

Jorge Horacio Díaz de 53 años y domiciliado en Villa Adela, es intensamente buscado acusado de ejecutar de dos disparos en la cabeza, a quien fuera su ex pareja, Inés Amalia Dri de 54 años.Con el avance de las investigaciones, se supo que Díaz llegó hasta la casa de su ex, a bordo de una camioneta tipo Peugeot Partner gris utilizada como remis.Según el testimonio del remisero, éste lo llevó y Díaz se bajó en calles Augusto Niez y Chajarí, le dijo que lo espere y se fue caminado. Regresó a los pocos minutos, subió al remis y le pidió que lo lleve a la playa Nebel, argumentando que su esposa estaba pescando en esa zona.La Policía no descarta la hipótesis de que Díaz hubiera cruzado ilegalmente a Uruguay o que se hubiera hecho llevar a ese sitio para confundir en el seguimiento de su rastro.