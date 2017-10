Se cumplen tres meses del crimen del joven apuñalado al frenar una discusión

El dolor y el pedido de justicia

. El hecho se registró en una vivienda de calles El Resero y Clark del barrio La Floresta, en Paraná.El joven tenía 22 años y era profesor de fútbol infantil en barrio San Martín de Paraná. Muy querido en el barrio, y amigo de grandes y chicos.La pareja de Laureano Bonda, Juliana Velosso, a tres meses del brutal hecho, indicó a Elonce TV que "desconoce" si ha habido algún avance en la causa. Sólo sabe, por su abogado, que Ortega, "fue trasladado a un penal de Concordia"."Él venía de trabajar del Centro Social, yo le dije que lo esperaba con el mate, y me dice `ya vengo´... Lo esperé, pero me lo trajeron en un cajón", lamentó Belloso. Ella estaba acostada con su nena y salió cuando escuchó los gritos de una discusión. "Le metieron dos puñaladas, una en el pulmón y esa fue la peor. Estaba tirado, ya estaba en lo último", rememoró.Sobre los motivos de la discusión que dieron muerte al joven, su esposa dijo que "fue por un problema" con la ex pareja de la hermana de Laureano. "Vino a hacerle quilombo a él y mi marido les dijo `vayan a hacer quilombo a su casa porque acá vive mi abuelo y no quiero que vengan a faltar el respeto´, porque los abuelos estaban enfermos", explicó Belloso. "Él se quedó con los amigos, y ya había un auto; cuando cruzó la calle, el loco bajó del auto, lo agarró de atrás y le pega las dos puñaladas", agregó.Al mismo tiempo pidió "Justicia, (Ortega) la tiene que pagar, mató a una persona inocente que no tenía nada que ver".Según caracterizó la pareja del joven asesinado, Laureano "era una buena persona". "Con todos se llevaba, hacía chocolate y pan casero para darles de comer a los chiquitos de 5 a 12 años del San Martin, les conseguía ropa para darles y los llevaba a torneos, ganaron varios trofeos y los chicos venían contentos, le decían `Lauri vamos a practicar`.Recordemos que en el barrio, familiares y amigos del joven asesinado, pintaron un mural para recordarlo