Pintaron un mural para recordar a joven que murió apuñalado por la espalda

Meses atrás, familiares y allegados a Lautaro Bonda construyeron una pared para pintar un mural que lo recuerde. El sábado quedó determinado y este miércoles lo presentaron anteCabe recordar que el joven, de 22 años, falleció el 17 de julio en calle El Resero y Clark, en barrio La Floresta. Todo sucedió cuando la víctima salió a la vereda a pedirles a familiares de la ex novia de su cuñado que dejen de discutir en la casa. Enojados por el reclamo, éstos le asestaron varias puñaladas y huyeron a bordo de un automóvil rojo.Su mamá, Mabel, contó a nuestro medio que planean hacerle una capillita con su foto. "Su bebé ya cumplió un año. Va al cementerio y lo único que sabe decir es papá, le da besos, nos hace llorar a todos porque es una situación terrible. Lo que le hicieron a mi hijo no tiene perdón de Dios", agregó. Y expresó: "no llegó ni al hospital. Agonizó y murió. Quiero que se haga justicia".Por su parte, Axel, su hermano, dijo que "no nos podemos olvidar de él, todavía no creemos que ya no esté con nosotros".Nicolás, amigo, manifestó que "fue un gran compañero, un amigo, no lo olvidaremos jamás. Cada día esto se hace difícil, tengo a mi familia que me sostiene para no caer.Eva Duarte, en tanto, señaló que "él era muy compañero de los chicos, ayudaba a todo el mundo. Queremos justicia. Se lo hicieron por atrás sin dar la cara y por una injusticia. Se lleva un dolor muy grande".Respecto a la causa, si bien no se conocen detalles ni avances, se supo que hace tiempo el Dr. Juan Francisco Ramírez Montull extendió la prisión preventiva para la persona acusada del crimen.