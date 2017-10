La defensa de Pavón ataca la versión de Wagner: "No hay nada que lo involucre"

Policiales Pidieron prisión perpetua para Wagner y Pavón por el crimen de Micaela García

Video: Alegatos en el juicio por Micaela: la palabra del abogado de Gabriel Otero

La sentencia, el 17 de octubre

Probar la inocencia de Otero

Un testigo de Pavón

La defensa de Pavón

"Wagner actuó solo como antes"

Video: Alegatos en el juicio por Micaela García: la palabra del defensor de Pavón

Wagner sabe lo que pasó

El juicio por el brutal crimen de Micaela García, ocurrido en abril pasado en Gualeguay, llegó a su fin, tras concretarse este viernes, los alegatos en el debate oral donde fueron juzgados Sebastián Wagner, el violador estaba en libertad condicional, su hijastro, Gabriel Otero y el dueño del lavadero de Gualeguay en el que trabajaba el primero, Néstor Pavón.La Fiscalía requirió prisión perpetua tanto para Sebastián Wagner como para Néstor Pavón. Además, decidió no acusar a Gabriel Otero, por el beneficio de la duda, ya que según se ventiló en el proceso, no habría pruebas concluyentes sobre la participación del hijo de la pareja de Wagner.Pasadas las 15.20, finalizó la extensa jornada de alegatos realizada en la sede judicial de Gualeguay. El tribunal conformado por los jueces María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo, dispusieron que el martes 17 de octubre, a partir de las 8:30, se leerá el adelanto de la sentencia en el juicio por la muerte de Micaela García.Tras la finalización de la audiencia, los abogados representantes de los acusados, de la querella y de la Fiscalía, dialogaron con la prensa para contar lo sucedido durante la jornada.El abogado Matías Farías, defensor de Gabriel Otero, explicó que pese al pedido de absolución para su defendido, "si bien, ese pedido nos tranquiliza para esperar el adelanto de sentencia, decidimos realizar el alegato, ya que entendemos que Otero no tiene que terminar con el beneficio de la duda, porque nosotros llegamos a este debate para probar la inocencia de Otero y que no tuvo participación y no porque no hay una duda, él sea beneficiado y quede afuera del debate", remarcó el letrado en diálogo con Elonce TV.Al respecto explicó que "toda la prueba que presentamos y toda la prueba que presentó Fiscalía y que logramos desbaratar, fue para probar la inocencia de Otero, y no para que hoy se decida no acusarlo por el beneficio de la duda", resaltó el abogado y agregó que "todos los testigos que aportamos, corroboraron la versión de Otero, mientras que los testigos de la Fiscalía, no pudieron probar la hipótesis sobre la participación de Otero en el hecho y de que se encontraba en el vehículo" en el que se llevaron a Micaela, afirmó Farías.Al ser consultado sobre el motivo de quienes pudieron involucrar a Otero en el tremendo crimen de Micaela, el abogado defensor, explicó a Elonce TV que "el famoso testigo que lo ubica en una rueda de reconocimiento a Otero, pudimos probar que su testimonial no se pudo corroborar con todo el resto de la prueba producida. En principio, surgió que este testigo podría haber tenido alguna relación con Pavón, pero eso no se pudo probar en el debate", afirmó Farías.Por otra parte,El abogado Andrés Carbajal, defensor de Néstor Pavón, sostuvo nuevamente que su cliente, uno de los tres imputados por el crimen, es inocente "en virtud de todas las pruebas colectadas", dijo y remarcó en diálogo con Elonce TV que "no existió prueba alguna que impute a Pavón en la participación del hecho y se hizo hincapié en la prueba de ADN porque no lo incriminan, tampoco las fotografías y las filmaciones. Tampoco los testimonios, quienes ninguno vio a Pavón arriba del vehículo de Wagner, como tampoco la localización de celulares con celdas", sostuvo Carabajal."Solamente lo incrimina la declaración de Wagner que es una persona que tiene dos condenas por violación y una tercera en la que pudo haber imputado al hermano mellizo", disparó el letrado en diálogo con Elonce TV y agregó que "se hizo un reconto de las causas anteriores en las que fue imputado y en las que se mostró que el modus operandi era el mismo que en esta ocasión, y que en esas causas, al igual que en estas, actuó solo", afirmó el letrado."El único que efectivamente sabe lo que pasó es Wagner y quedó acreditado con el testimonio de la mujer de Pavón que él durmió con su esposa, hasta que lo llamaron desde el trabajo porque no estaba abierto el lavadero", afirmó el abogado defensor y agregó que