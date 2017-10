Camión baleado en la ruta 14: Atacantes usaron armas de grueso calibre

Policiales Encapuchados atacaron a tiros un camión en la ruta 14

Un camión fue tiroteado cuando ingresaba a Concordia. De acuerdo a los datos brindados por fuentes judiciales, el hecho ocurrió en la noche del pasado sábado, cuando un camión de la empresa Activa Distribuciones S.A. regresaba de entregar mercadería en el norte del país. Además, según confirmó el sitio, usaron armas de grueso calibre.El lugar del ataque fue la rotonda de confluencia entre la autovía de la ruta nacional 14 y el empalme de la ruta 015, en el acceso norte de la ciudad de Concordia."Se cubrían los rostros con la capucha de los buzos y efectuaron entre 6 a 9 disparos", detalló el comisario mayor Marcelo Den Dauw. Agregó que "esta gente siguió su marcha, no se amedrentó y dio aviso de lo que había sucedido".Lo móviles policiales se trasladaron al lugar pero "no se encontró nada", sostuvo el funcionario policial. Subrayando que "cuatro impactos se produjeron en la parte frontal del camión, uno en el espejo, uno pasa por la ventanilla y otro pega en la puerta".A pesar de ello, milagrosamente nadie salió herido de la agresión.Por último, Den Dauw especuló con que -al menos con lo que se tiene hasta el momento- se trataría de una banda de piratas del asfalto. Pero al mismo tiempo relativizó el grado de complejidad con la que llevó adelante el hecho."Eligieron el peor lugar porque estamos sobre el ingreso a una ciudad, cuando el vehículo viene de Resistencia, Chaco", argumentó.Lo llamativo es "acá, estamos a poco de un puesto caminero"; lo que hace dudar si no serán "tres audaces locales", especificó el comisario.