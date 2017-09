Causa Cirme: Grave denuncia de un imputado provocaría giro en la investigación

Pruebas falsificadas

En la denuncia que presentó ante el fiscal en turno, Lucio Figueroa señaló que como Contador Público Nacional dirige un Estudio Contable-Impositivo "desde hace más de 45 años", añadiendo que "entre los cientos de clientes a los que brindo asesoramiento externo, desde el año 1973 aproximadamente y hasta el 29 de abril de 2016 asesoraba en cuestiones contables/impositivas al Círculo Médico de Paraná".Figueroa es uno de los diez imputados en la denominada causa Círculo Médico (Cirme), en la que enfrenta cargos por el presunto delito de Administración infiel, junto a los médicos Justo José Uranga, Ignacio Martín Uranga, Carlos Narciso Otaño, Alejandro Karavokiris, Raúl Arturo Hetze, Alberto Genaro Vilanova, Carlos Aníbal Berlo, Raúl Francisco Rodríguez y Ubaldo José Ibarzábal, todos ex integrantes de la CD, por una denuncia promovida por Alfredo Angarola, Luis Ríos y Eduardo Vesco, integrantes de la actual Comisión Directiva del Cirme.Figueroa, que es patrocinado por Emilio Fouces, denunció ante el fiscal en turno que en las causas que se tramitan tanto en el fuero Penal como en el Civil y Comercial (donde se está tramitando en el Juzgado Nº 9 el Concurso Preventivo de la institución) se introdujeron como pruebas, a pedido de los denunciantes, "minutas falsificadas". En este sentido, advirtió: "Vale decir que el Círculo Médico de Paraná impulsa dos causas judiciales sustentadas, en parte, por pruebas falsificadas".El Diario se comunicó con Fouces, quien confirmó la denuncia pero se excusó de ahondar en detalles para respetar el trabajo de los fiscales, puesto que los investigadores están en los primeros tramos de la investigación y están en suspenso una serie de medidas que solicitó se sustancien a partir de la denuncia.Fuentes judiciales consultadas, deslizaron que el letrado ya había advertido sobre esta situación sin obtener respuesta por parte de los investigadores. Hasta ahora. También añadieron que las defensas de los demás imputados tomaron conocimiento de la denuncia y se presentarían en los próximos días como querellantes.En la denuncia, Figueroa expresó que "la situación denunciada no sólo me afecta a mí sobremanera, tanto material como moralmente" sino que "causa también un serio perjuicio a la masa de acreedores del concurso y a los asociados del Cirme. Y finalmente, y sin lugar a dudas, a la estructura y funcionarios del Poder Judicial quienes han sido engañados y llevados a sustentar y tramitar causas en base a pruebas falsas. Cuestión ésta que deberá ser tenida en cuenta oportunamente por quienes deban juzgar a los responsables de esta maniobra delictiva".El contador sostuvo que "la falsificación es tan grosera y burda, que quien/es la perpetraron no tuvieron en cuenta que en la fecha que se emitieron ambas minutas ?6 de mayo de 2016?, ya hacía una semana que habían asumido las nuevas autoridades y en consecuencia yo había dejado de prestar mis servicios profesionales al Cirme". La actual comisión directiva asumió mediante Asamblea General Ordinaria el 29 de abril de 2016.Figueroa resaltó que "esto es muy grave" porque entendió que "queda de esta manera evidenciado que en Tesorería del Cirme se emitieron minutas contables, por lo menos dos hasta ahora, en una fecha en la que no tenía más vinculación con la Institución y en las cuales se me falsifican las firmas y luego se intenta involucrarme en cuestiones o circunstancias inexistentes".Figueroa sostuvo que de acuerdo a la "teoría del caso" de la acusación se le atribuyen "hechos jurídicamente disvaliosos (que no lo son)", añadiendo que "se han falsificado minutas contables, a las que la acusación le asigna carácter de órdenes de pago, lo que lo torna mucho más grave al delito, por la suma de un millón setecientos mil pesos".El imputado analizó que tal situación "inmediatamente me lleva a vincularlo con el abultado pasivo denunciado en ocasión de presentarse en concurso preventivo y (del) que se ha verificado judicialmente menos del 50% del monto denunciado".La vinculación inmediata del contador refiere a la decisión de la jueza Gabriela Tepsich que en el Concurso Preventivo del Cirme, depuró el padrón de acreedores de forma tal que de los 36 millones de pesos que en un principio se afirmaba había perjudicado la anterior CD al Cirme, se pasó a casi nueve millones y medio. La jueza también resolvió purgar el padrón de acreedores quirografarios, llevando a menos de diez los más de cuatrocientos demandantes.Figueroa consideró como "un serio error conceptual o desconocimiento en materia contable" asimilar las minutas a una orden de pago. La minuta contable, explicó, "tiene por objeto asentar y registrar pagos, con la orden de pago en sí misma, que la emiten las personas facultadas a tal efecto. En este caso presidente y tesorero del Cirme".