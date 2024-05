Circunvalación Intendente Sergio Varisco: “Es significativo que lleve su nombre"

En el día en que se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Sergio Varisco, esta tarde se concretó un acto por el que se designó con su nombre a un tramo de Avenida Circunvalación Norte. El homenaje se llevó a cabo en la intersección de Circunvalación Norte y Avenida Don Bosco.En ese sentido, Adán Bahl, ex intendente de Paraná, manifestó aque “Sergio era una persona muy querida, por eso vinieron tantas personas. Quería estar acompañando a Lucía, su hija, quien siempre estuvo acompañándolo y defendiéndolo. No tuve la oportunidad de conocerlo mucho, pero es un reconocimiento que se merece hacer a una persona que fue dos veces intendente de nuestra ciudad”.En tanto,, hija de Sergio y diputada de Entre Ríos por la Unión Cívica Radical, expresó: "Agradezco a la intendenta, autoridades y concejales de la gestión anterior por este reconocimiento y homenaje a Sergio Fausto Varisco, un hombre de la democracia, dos veces intendente, que dejó una enorme obra de gobierno en la ciudad y de quien ya es una huella imborrable.Mi viejo les daba importancia a las nomenclaturas, para él era una forma de reconocer lo que las personas habían hecho y lo que nos habían legado. Era una manera de verlas vivas en la memoria y hacerlas trascender en el tiempo. Era un militante de la historia, quería poner bustos y placas por todos lados. Estoy segura de que, desde donde esté, está agradecido”.El acto de homenaje reunió a distintas fuerzas políticas, destacándose el gesto de reconocimiento desde un espacio que históricamente había confrontado con Varisco. Al respecto, Lucia Varisco señaló:Todo esto adquiere una relevancia particular en los tiempos que nos toca atravesar porque quienes abrazamos la política como herramienta para transformar la sociedad hoy tenemos un desafío enorme: defender esa idea frente a quienes intentan desprestigiarla, discursos violentos y los que pretenden vender el país por intereses personales".Además, Lucia Varisco, subrayó la importancia de mantener los valores democráticos y sociales que caracterizaron la gestión de su padre: "Estoy emocionada y quiero agradecerles a todos por estar hoy acá y también decirles que a nosotros siempre nos van a encontrar del lado de los valores y de los principios democráticos, del lado de las conquistas sociales que han contribuido a la construcción de un país con más igualdad, siempre defendiendo los intereses de la mayoría y de los más vulnerables. Aunque vemos que algunos se han olvidado de nuestra tradición partidaria y de sus banderas, la Unión Cívica Radical es sinónimo de respeto a las instituciones, de desarrollo nacional y de ética de la solidaridad. Desde nuestro espacio nos van a encontrar siempre resistiendo y promoviendo esas ideas porque, como decía Sergio Varisco, en las adversidades es donde uno saca fuerzas de donde no tiene y sigue adelante, seguir militando y seguir trabajando barrio por barrio, hablándole a los ojos a la gente”.Finalmente, recordó el legado de su padre en la ciudad de Paraná: "Mi viejo tuvo un profundo cariño por esta ciudad, dedicó su vida a mejorar la vida de los paranaenses.Como hija y militante política, es un orgullo y un honor saber que su nombre vive en la memoria y el cariño de su pueblo".Asimismo, subrayó la relevancia de este reconocimiento en el contexto político actual: "Casualmente nos ha tocado al peronismo ponerles a dos espacios de la ciudad su nombre, como el Parque Varisco y esta parte de la circunvalación. Hermanarnos en la democracia significa pelear por un Estado presente, que produce igualdades.que necesita ser ayudado, para producir igualdades, y en eso nos sentimos hermanos con todos los partidos del campo popular. Con errores, con defectos, la democracia se ha hecho cargo de esos derechos y los ha consagrado".La intendenta, también enfatizó la función del Estado en la búsqueda de equidad: "Siempre teniendo la conciencia de que los gobiernos están para producir las igualdades. El poderoso no necesita del Estado, el que tiene todas las necesidades cubiertas no necesita del Estado. El Estado está precisamente concebido para producir esos equilibrios, las igualdades, las fraternidades, darle la mano al que no llega, trazar un camino de igualdad de oportunidades.Sigo pensando que tenemos que ser mejores, pero hermanados entre nosotros para que no desnaturalicen al Estado, a los gobiernos, para que no nos llamen casta, para que no nos llamen cosas que no somos. Nos hacemos cargo de que tuvimos problemas, de que no supimos resolver algunas cosas, y eso también es democracia".Finalmente, destacó la importancia de celebrar los logros y aprender de los errores: "También tenemos que hacernos cargo de aquellas cosas que han sido éxito, hemos conquistado derechos, hemos producido igualdades, lo queremos seguir haciendo y, en ese sentido, contar estas historias de nuestros gobiernos es muy importante.