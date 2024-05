La Cocina del Once: recetas de pastelitos criollos y mazamorra del 25 de mayo

Receta de mazamorra: el postre más criollo de todos

En la actualidad, los argentinos siguen consumiendo muchos de los platos típicos que se degustaban en 1810. Más allá del locro y las empanadas, también como ahora, los postres no podían faltar.Dos de las preparaciones dulces, que más se consumían por aquellas épocas, pasaron por la Cocina del Once, de la mano de Georgina Alarcón (@catalejococina), quien contó todos los detalles de las recetas de la mazamorra y los pastelitos criollos del 25 de mayo.Al hablar de la Mazamorra, Georgina Alarcón, sostuvo que este plato dulce a base de maíz, con leche o agua, “se come en el desayuno, de merienda o, incluso, de postre”, señaló y agregó que la receta que repasó en la Cocina del Once, “es como lo hacía mi abuela Negra, es su receta”, remarcó.Alarcón recomendó lavar bien medio kilo de maíz blanco, sumergirlo en cuatro litros de agua y dejarlo en remojo toda una noche. “Necesita mucha hidratación y se debe tener hidratado durante 24 horas”, explicó.Al día siguiente, ponerlo sobre fuego e ir revolviendo muy a menudo para que resulte espeso. “Se debe hervir durante al menos una hora y se debe ir probando que vaya quedando blando y agregando agua, para que no se seque la olla”, explicó.Cuando esté bien espeso, se retira y se deja enfriar. Se sirve fría, acompañada con leche y, según el gusto, con o sin azúcar. Alarcón prefirió pasar el maíz por leche, con cáscara de limón (puede ser naranja), esencia de vainilla y se agrega canela en polvo. “Es parecido al procedimiento para hacer arroz con leche”, dijo y agregó que “cuando la leche empieza a hervir, se agrega el azúcar”, indicó.-1 litro de leche-2 litros de agua-½ kilo de maíz blanco-400 grs taza de azúcar-Vainas o esencia de vainilla-Ralladura de limón-Bicarbonato de sodio-Miel, nueces, ramitas de canela o canela en polvo para decorar.En la época del virreinato, todo se hacía casero, incluso el hojaldre para armar los famosos pastelitos de batata y membrillo. Ahora, se pueden comprar en cualquier almacén o supermercado las tapas para armar este tradicional postre, quePero hacerla en familia, implica un ahorro importante. En la Cocina del Once, Georgina, enseñó a hacer la masa casera para los pastelitos del 25 de mayo y contó suDespués de hacer la masa, se la debe dejar reposar en la heladera durante unos 40 minutos, señaló Georgina. Posteriormente, se comienza a hacer el hojaldre, cuyo detalle, se puedeEn cada cuadrado de masa, colocar un cubito de dulce de batata o membrillo. Otra opción es ponerle una generosa cucharada de dulce de leche. Cerrar con otra masa y apretar los pliegues en cada extremo.Freír los pastelitos a temperatura baja primero, para que se cocinen por dentro. Luego subir la temperatura para que se doren o pasar a otra olla, con aceite a mayor temperatura. Se puede freír con aceite, o con grasa de cerdo o vacuna.Retirar y colocar de costado en una rejilla, para que escurra el aceite que quedó entre las capas.Pincelar con almíbar y espolvorear con grageas para diferenciar los rellenos de batata o membrillo.-500 gr de harina 0000-200 gr de manteca-250 cc de agua-1 pizca de sal-1/2 cdta de jugo de limónPara hojaldrar la masa:-Manteca o margarina-Almidón de maízRelleno para pastelitos:-125 gr de dulce de membrillo-125 gr de dulce de batataPara freír:-2 litros de aceite-Granas O azúcar, para decorar.