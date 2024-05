El Padre Julio César Cabrera cumple 44 años como sacerdote. Hace cinco años brinda su servicio en la parroquia San Roque, de Paraná.



“Dios, la Virgen y San Roque me impulsan a vivir como Dios nos pide. Hoy celebramos con la Misa. Trajimos unas guitarras”, contó en diálogo con Elonce.



Sobre su vida, indicó: “me ordené el 24 de mayo de 1980, el año Mariano nacional, en el Colegio Don Bosco, inaugurando el gimnasio, que bien se conserva. He tenido el gusto de andar por todos lados, estudiando y trabajando, como Roma. Ahora estoy estudiando traductorado y Profesorado en Italiano. Como viví 17 años en Italia tengo alguna facilidad y aprovecho”.



Contó que no toma mate solo, aunque le gusta si alguien le ceba. “Tampoco me gusta mucho cuando estoy con los libros y hojas, porque puede derramarse yerba o agua”, indicó. Explicó que entre el frío y el calor prefiere el frio. Elonce.com