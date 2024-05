Hubo jornada de debate sobre problemáticas que afectan la universidad pública

En la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER se realizó una jornada de debate y concientización sobre la importancia de la universidad pública.Sebastián Pérez, decano, indicó aque “este jueves se cumple un mes de la movilización del 23 de abril, que fue un ícono con respecto a un reclamo de todas las universidades del país, no contra un gobierno, sino contra una política de ataque permanente hacia la universidad pública”.Comentó que “hoy estamos los decanos de cinco facultades de la UNER, también el gremio universitario docente y el no docente, como así también una mesa estudiantil. Estamos debatiendo y conversando sobre la problemática actual”.“El presupuesto fue uno de los temas centrales debido a la posibilidad de recorte que hubo a principio de año y ahora se está flexibilizando un poco en una cosa, que es gastos de funcionamiento. El docente universitario y el personal que trabaja en nuestras universidades ha perdido un 45% de poder adquisitivo. Nuestra universidad ha sentido muchísimo el recorte en programas de becas, muchos estudiantes dejan la facultad por una cuestión de recursos. Muchos no pueden pagar el departamento y otras cosas”, dijo.Indicó que “desde lo presupuestario se ahorca al sistema desde muchas miradas. No solamente vemos pérdida en cantidad de alumnos, sino poco financiamiento en becas, esa ayuda económica es baja. El incremento de transporte afectó al estudiante. A la universidad también se la afecta en su posibilidad de hacer investigación y extensión. Hay facultades que tienen laboratorio y vínculos con el medio”.