María Salomé cumplió 103 años y los festejó en familia: “Me siento muy bien”

María Salomé y su familia están de festejo. La mujer cumplió 103 años y se mostró emocionada ante“Para tener 103 años me siento muy bien”, expresó en diálogo con nuestro medio. Y agregó: “todos los años el Canal viene a saludarme”.Susana, su hija, dijo que “siento una emoción muy grande, al igual que la siente ella. Está perfecta ella. Estaba un poco mal, viajó a Córdoba, estuvo como 14 días y volvió como nueva, renovada”.Comentó que “la vino a buscar mi sobrino, que trabaja allá. Él la buscó, la llevó, la hizo pasear por las sierras, fue a Cura Brochero, es impresionante cómo vino renovada. Mientras estaba de viaje le acondicionamos la casa”.Indicó que “ella tiene siete hijos, pero quedamos seis. Hoy en este festejo faltan nietos, que vienen desde Buenos Aires. Ella es una bendición tremenda, está tan lúcida, tan bien. Ella agradece mucho a Dios. Hoy se despertó y agradecía a la Virgen por la vida. Ella hace sus oraciones, está con Dios permanentemente. Cuando se siente mal pide al sacerdote, la visitan, le traen la comunión”.Carmen, otra hija, dijo que “en Córdoba la llevamos a Cura Brochero y ella estaba muy feliz. Fuimos con mi hijo y mi sobrino”.Su sobrino, en tanto, comentó que “ella no se quería volver de Córdoba, es paseandera”.Uno de sus hijos, indicó que “yo soy de Córdoba. La buscamos en familia el mes pasado. Ella todos los años va, ha pasado fiestas, cumpleaños, ha ido sola. Cuando yo era chico ella me buscaba siempre y ahora es devolverle un poco. Le gusta estar allá, compartir. La buscamos, la llevamos a pasear por las Altas Cumbres”.Otro hijo de María Salomé contó que “vivo en Santa Elena hace 15 años. Es un orgullo muy grande para mí tener una madre como ella.“Ella nos dio todo durante toda su vida. Nos criamos al lado de ella y es nuestra vida”, indicó otra familiar.