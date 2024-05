“Miel todo el año”: se busca incrementar el consumo interno de este producto

En el marco de la campaña de promoción del consumo de miel, este martes se realizó en la explanada de Casa de Gobierno, una jornada informativa y educativa sobre la miel y sus bondades. Y también hubo degustación.Sobre la iniciativa, Rodrigo Toledo, coordinador de Apicultura de la provincia, destacó aque “es una experiencia muy enriquecedora, estamos muy contentos y satisfechos con la convocatoria no sólo por el público en general sino también por el acompañamiento que hemos tenido de diferentes organizaciones, productores y municipios que han venido”.“Pretendemos dar valor agregado a la miel a partir de incrementar el consumo interno de este producto”, acotó y dio cuenta que “en la industria alimenticia tiene un uso muy particular, sobre todo en panificaciones y también como consumo directo. No sufre proceso de industrialización y así como está en la colmena llega al consumidor. Se trata de un producto natural, genuino, puro, que tiene propiedades importantes”.El 95 por ciento de la miel de Entre Ríos se exporta. “Argentina tiene un perfil netamente exportador y lo que pretendemos es incrementar ese consumo interno, que es de aproximadamente 200 gramos per cápita, para que el productor incremente su rentabilidad a través de la diversificación”.Finalmente, Toledo adelantó que la idea es replicar estas jornadas de promoción de la miel en todo el territorio provincial.